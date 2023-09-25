杭州亞運．網球｜韓國「一哥」爆冷次圈出局　完場狂掟拍拒絕握手

亞運網球項目，韓國「一哥」權純雨在男單次圈面對世界排名636位的泰國球手卡斯德施美治（Kasidit Samrej），爆冷以3：6、7：5、4：6落敗出局。賽後他大發脾氣，狂掟球拍6次，更拒絕與對方握手，被網民批評欠缺體育精神。



25歲的權純雨目前男單世界排名112位，被列為今次亞運4號種子。據新浪網球報道，他上周三（20日）在仁川機場接受採訪，表示今届亞運會將全力衝擊男單金牌，以求免服兵役。

權純雨在出征前表示今次將全力衝擊男單金牌。（微博圖片）

權純雨生涯曾兩奪ATP 250等級巡迴賽單打冠軍，今屆亞運首圈輪空，次圈面對排名遠低於自己的卡斯德施美治，在第一盤卻未能打出優勢，雙方梅花間竹地打至第8局時，更被卡斯德施美治先行取得關鍵破發，並由對方以6：3贏下第一盤。

隨後權純雨以7：5追回總盤數至1：1，不過決勝盤這名韓國球手發揮不佳，連輸5局至0：5陷入絕境。據微博網民分享，現場觀眾「泰有愛」，齊聲高呼「泰國！加油！」支持卡斯德施美治，讓旁邊的韓國觀眾十分無奈。

權純雨生涯曾兩奪ATP 250等級巡迴賽單打冠軍。（Getty Images，資料圖片）

權純雨之後雖連追4局，但最終仍被卡斯德施美治以6：4贏下決勝盤，總盤數2：1爆冷晉級。權純雨落敗後大發脾氣，向地面狂掟球拍後，又將其大力打向休息用的座椅，手中球拍嚴重變形，隨後他怒氣未消，再次拿起球拍往地上掟去。

卡斯德施美治也沒有馬上走上前，而是先跟球證握手後，再走到權純雨身後，但韓國「一哥」完全沒有要理會他的意思，最後卡斯德施美治只能無奈地走到球場中間，向觀眾揮手、雙手合十並鞠躬致意。

權純雨的舉動遭網民批評欠缺體育精神：「素質這麼差回去服兵役去吧」、「他摔拍就摔，不握手是不是過分了」、「力氣和脾氣這麼大，不去當兵也怪可惜的」。韓國運動員不時有缺乏體育精神舉動，昨日（24日）便有一名女子柔道代表在比賽中掌摑對手，雖然她堅稱無心之失，但最終被判落敗。

賽後工作人員拿着兩塊被掟至嚴重變形的球拍。（微博圖片@Tennis歐陽文升）

根據韓國相關規定，運動員若在奧運會或亞運會奪金便能免除兵役，相信賽前便豪言要衝擊金牌的權純雨，也沒想到亞運首戰便會爆冷落敗。不過他仍可寄望男雙項目，其拍檔為世界排名195的洪晟成，兩人在昨日首輪賽事擊敗港隊組合黃澤林／王康傑。

相關影片（微博@Tennis歐陽文升）