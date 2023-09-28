杭州亞運直擊｜梁嘉儒退役邊緣堅持　以銀牌讓香港人記住他的名字

今天，我們要記住這個名字：梁嘉儒。

他是杭州亞運場地單車男子全能賽銀牌。

加入香港單車隊全職訓練已經十年，眼見梁峻榮、張敬樂、甚至繆正賢等隊友，一個個踏上頒獎台，梁嘉儒卻從來不是主角——哪怕他在上屆亞運也是男子團體追逐賽銀牌成員之一。

「去年停了訓練三個月，想過退役……但我跟自己說，距離亞運會不夠一年，頂埋佢……」

賽後他感觸滿滿。痛苦之中，選擇堅持，梁嘉儒今天終於走進香港人視線。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



今天的男子全能賽，共有四個分項，完成頭三項賽事，他在總成績排名第三。

「三個月前亞錦賽，進入最後一項記分賽時，我又是排名第三，但最後乜都冇……」比賽之後，梁嘉儒說得坦白，他直言今日上場前好驚：「上場的時候真的好驚，好驚係……我為亞運準備了五年，這五年我不斷改變自己，迫自己進步、迫自己去快，就是為了今天……」

四個賽事中，記分賽最為關鍵，各路車手把握機會在衝分點搶分，梁嘉儒的總成績一度跌落第五。「追，仲有機會；唔追，咩都無。所以我死咬爛咬都要追上去，我對自己說，『唔衰得㗎，一收腳，五年來的努力就化為烏有』。」

「呢場比賽，叫做為自己爭口氣！」梁嘉儒的努力，終歸沒有白費。

杭州亞運直擊｜李思穎楊倩玉麥迪遜賽 梁嘉儒全能賽 單車摘兩銀

梁嘉儒賽後回想五年來的付出，感觸滿滿。（葉詩敏攝）

身在香港單車隊，一直活得孤獨，生活除了單車，就是單車。去年，梁嘉儒曾經暫停訓練，想過退役，但就像今日的戰況，他在痛苦中選擇「死咬爛咬」，「當時距離亞運只剩大半年，點解唔搏埋？我叫自己撐下去，最少不要辜負這幾年的努力」。

上屆亞運，梁嘉儒上台領過男子團體追逐賽銀牌後，隊友被記者包圍，他卻趁眾人沒為意而匆匆遛走；今天，他喘着氣、流着汗，獨自接受訪問。在星光熠熠的單車隊中，梁嘉儒成為主角，憑努力，實實在在。