杭州亞運直擊｜李思穎與楊倩玉牽手的力量　120圈是分擔不是漫長

同隊兩名車手全程不斷交替接力，用手拉隊友向前助其推進衝刺搶分，是麥迪遜賽的陳述玩法；

兩個人一同為對方達成的信念，握手交接把力量化作速度推進隊友，是默契是信任，是麥迪遜的魅力，更是李思穎（Ceci）和楊倩玉在彼此的力量。

是她們，讓120圈30公里的麥迪遜賽更動人。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



女子麥迪遜頒獎台上，三對組合笑得開懷，奪得銀牌的李思穎與楊倩玉一直手牽手聊天待着。台下的我心想，到底她們練過多少次握手才能俐落地交接，一起撐過120圈。

自2021年全運會後開始夥拍參加麥迪遜賽，她們的關係早超越「麥迪遜組合」，22歲的李思穎把她當成帶點傻氣沒有架子的前輩，她在30歲的楊倩玉眼中是可愛勤奮的「小妹妹」。

今天，她們一起在杭州亞運奪得麥迪遜銀牌，李思穎從單車下來後等待楊倩玉繞圈回到終點，二人深深擁抱，一起接受觀眾的掌聲。這是李思穎的的第一屆亞運會，亦是楊倩玉的最後一屆。一個微笑，一個擁抱，盡在不言中。

女子麥迪遜頒獎台上，奪得銀牌的李思穎與楊倩玉一直手牽手聊天待着領獎。（葉詩敏攝）

楊倩玉在去屆雅加達亞運，與同樣來自遼寧的逄瑤一起奪得麥迪遜賽銀牌，5年後拍檔從開朗的逄瑤變成愛笑的小女生李思穎；一個來自遼寧，一個香港土生土長，相差8年的二人卻沒有隔膜，單車和刻苦訓練就是她們的共同語言。

「辛苦了」，楊倩玉對這名負責衝刺的小妹妹說。120圈的辛苦，卻有人一起手牽手分擔。

二人掛起銀牌後相視而笑，不敵日本屈居第二也沒多大失望，因為兩人合力追趕勁敵。Ceci說：「開心，亞錦賽得第4名，今次成功至少上到頒獎台。中間與日本分數相近，好開心，是意料之外。」

杭州亞運直擊｜李思穎楊倩玉麥迪遜賽 梁嘉儒全能賽 單車摘兩銀

是她們的笑容和溫暖，讓120圈30公里的麥迪遜賽更動人。（葉詩敏攝）

麥迪遜是默契和信任，還有手心的力量。（葉詩敏攝）

Ceci回答問題時，身旁的楊倩玉倚着欄杆默默細聽，頸背敷着冰袋稍作休息，她補充說：「雖然我的體力不是特別好，但到衝分的時候，我都一直給她走在前面讓她衝5分，我們今天也是靠着默契。」雖然最後一個衝刺圈未能以第一名衝刺反超日本，一向不吝嗇讚美的她說：「也很好了，年輕人的衝勁很強，我很佩服，她連續幾天比賽都不會累似的，我感覺恢復不過來了」。她昨日完成團體追逐賽，體力都拼盡了，回到房間一直擔心麥迪遜賽未能趕及回復，這也是她近年一直憂心的事，從前負責衝刺手的她，把重任交給了小妹妹。她知道，只要她追着她手握手，李思穎便一定衝分回來。

雖然她常把「好累」、「力不從心」掛在嘴邊，但有衝勁十足的李思穎在身旁，總能帶給她力量和踩車的樂趣。兩人從賽道下來，臉上只有滿足的笑容而沒有倦意，怎麼覺得高強度、考驗爆發力及膽色的踩車，卻是既溫暖又快樂的。

李思穎下賽道後等候楊倩玉回來，一個微笑，一個擁抱，盡在不言中。（葉詩敏攝）

這一屆初戰亞運，Ceci因着楊倩玉而添意義，「特別，她是最後一屆，我是第一屆，好似新舊交替，她很有經驗，一直教我怎樣踩，幸好有大家前輩的教導」。

楊倩玉看了看Ceci說：「她是一個非常非常勤力的小孩，每一天訓練教練計劃都會超額完成，打從心底佩服，我是力不從心」。

李思穎聽後笑道：「我覺得她很犀利，特別是公路，當我很辛苦時，她在隔離過緊我，點解佢仲咁有力，佢日日話自己老，但其實仲好有力」。

她們就這樣你一言我一語，直到被團隊催促去做恢復。

楊倩玉在兩屆亞運的兩面麥迪遜銀牌，埋藏的是兩名隊友給予她的信念。（葉詩敏攝）

楊倩玉在兩屆亞運的兩面麥迪遜銀牌，埋藏的是兩名隊友給予她的信念；相信自己，也相信手握手的拍檔，麥迪遜的兩個人，就是互補的存在。

離開前問楊倩玉對最後一屆亞運會否捨不得，她頓了頓，正待她再開口時，Ceci已用國語搶答：「不會的，還有下一屆」。楊倩玉即大笑：「我謝謝你」。

「明年還有世界盃（現名國家盃）」、「我們有機會去巴黎奧運的」、「還有下一屆」；

其實最捨不得的人，就是李思穎。