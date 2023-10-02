杭州亞運．羽毛球｜鄧謝配李吳配同晉混雙32強　伍家朗不敵李梓嘉

杭州亞運羽毛球賽周一（2日）上演各個單項賽事，港隊在各項目均有參賽，本文會為大家持續更新戰況。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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【12：58】男單64強有港將伍家朗對馬來西亞的李梓嘉，這場賽事因早前的港隊男單前主教練黃達明轉投馬來西亞隊風波，成為矚目大戰，早段伍家朗曾大幅領先9：3，但李梓嘉慢慢追上，曾追近至13：16，伍家朗仍以21：15先取一局。不過他遭李梓嘉以21：15、21：16連追兩局，伍家朗最終以局數1：2反負，首圈出局。

【12：09】緊接另一場混雙32強，港隊的李晉熙／吳芷柔對日本組合山下恭平／筱谷菜留，首局以21：18先勝，第二局無太大壓力下再贏21：14，同樣晉級。

【10：22】早上的混合雙打32強，港隊打頭陣有上屆銀牌得主鄧俊文／謝影雪，對東帝汶組合Raymond Sing／ Zoraida Dela. Costa Gusmao de Jesus，首局已輕鬆21：5獲勝，次局在對手連取5分下，再贏21：15，僅花22分鐘便先勝一場，晉級16強。

香港羽毛球隊10月2日賽程：

10：00羽毛球混雙32強鄧俊文／謝影雪 2：0 Raymond Sing／ Zoraida Dela. Costa Gusmao de Jesus（東帝汶）

10：00羽毛球混雙32強李晉熙／吳芷柔 對 山下恭平／筱谷菜留（日本）

11：20羽毛球男單64強伍家朗 對 李梓嘉（馬來西亞）

13：20羽毛球男雙32強羅卓謙/楊盛才 對 Ahmed Thoif Mohamed／Hussein Zayan Shaheed Zaki（馬爾代夫）

15：20羽毛球男雙32強鄒軒朗／呂俊瑋 對 Satwik Sairaj Rankireddy／ Chirag Chandrashekhar Shetty（印度）