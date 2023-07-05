前羽毛球港隊教練黃達明解釋跳糟原因　首戰倒戈助李梓嘉鬥伍家朗

前羽毛球港隊男單主教練黃達明，7月回到祖國馬來西亞履新，成為李梓嘉團隊的教練總監。黃達明在轉工後首個訪問表示，收到邀請時相當吃驚，用3晚時間考慮後，決定為國家貢獻力量，離開香港回到大馬執教。

黃達明上任後首項比賽會是月中的韓國公開賽，李梓嘉的首圈對手剛巧是香港的伍家朗。那場也是港隊新男單主教練黃綜翰上任後的首仗執教比賽。黃達明表示，視伍家朗為李梓嘉必須要戰勝的球手。



李梓嘉團隊在社交網站發布黃達明的訪問片段。（網上片段截圖）

李梓嘉團隊昨日（4日）發布黃達明的訪問片段，談到事隔7年重返大馬執教的決定。他說：「我收到李梓瑜（李梓嘉姐姐兼經理人）的電話時，確實相當吃驚。我們相識了很久，我在港隊擔任教練時，他（李梓嘉）都來港訓練過兩星期，但那時候他們沒有邀請我做教練的跡象。」李梓嘉在今年4月時曾到香港體院訓練。

黃達明指導李梓嘉的訓練。（網上片段截圖）

本身是馬來西亞人的黃達明續說：「我之後花了一些時間去考慮，因為我當時在香港的工作及生活都穩定下來了。」他表示花了3晚時間，決定離開香港，回大馬執教。他說：「首先我考慮到李梓嘉是大馬的首席男單，而且我在國外7年了，對我而言，這是個回來為國家服務及貢獻力量的機會。我在深思熟慮後下了這個決定。」

黃達明現在擔任李梓嘉團隊的教練總監。（網上片段截圖）

黃達明在2016年離開大馬國家隊後，去過歐洲教波，2019年加入韓國隊任男單教練，後來升任單打主教練，專責訓練「天才少女」安洗瑩。在2022年，他辭去韓國教練，6月轉投港隊，擔任男子單打主教練，當時他與港隊簽約到2024年的巴黎奧運。他在今年5月突然辭去港隊職務，決定加入李梓嘉的團隊，擔任教練總監，到今月履新。

羽毛球︱港隊男單主教練黃達明突請辭 亞運前3個月轉投「敵營」

香港羽毛球男子隊單打主教練黃達明5年突然請辭，加入馬來西亞球手李梓嘉團隊。（Instagram）

黃達明上任後，李梓嘉的首項比賽會是7月18日起舉行的韓國公開賽。無巧不成話，李梓嘉首圈的對手正是伍家朗，黃達明的現任弟子與前弟子正面交鋒，肯定是話題之戰。

黃達明說：「抽籤結果很有趣，但這是我們無法控制的。」

港隊最近聘請到前大馬單打教練總監黃綜翰，出任男單主教練，所以該戰會是雙方教練倒戈戰。黃綜翰6月向大馬羽總請辭，將於7月7日到港隊正式上任。

羽毛球｜港隊男單教練風波落幕 大馬前教練總監接手領軍戰亞運

黃綜翰此前為大馬羽總教練總監，將接掌港隊男單主教練。（大馬羽總官網）

參加韓國公開賽前，伍家朗及李卓耀兩位港隊男單代表，本周會在黃永棋帶領下出戰加拿大公開賽。黃綜翰上任後，黃永棋會繼續以兼職教練身分協助港隊。

羽毛球｜黃永棋「復出」協助港隊男單 暫領伍家朗李卓耀海外征戰

在片段中，黃達明談起港隊的球手，他說：「如果李梓嘉要在羽毛球壇成功取得一番成就，無論是伍家朗還是李卓耀，都會他的對手。他必須做好準備，面對其他球隊的球手。」

港隊男單代表伍家朗。（楊宇翹攝）

黃達明說：「我們視伍家朗為他必要擊敗的對手。當然，伍家朗贏過李梓嘉多次，這是一場充滿挑戰的比賽。」伍家朗及李梓嘉4次交手，伍家朗得3勝1負，最近3次對賽皆勝，包括4月在杜拜舉行的亞錦賽。

李梓嘉今年狀態反覆，年初世界排名第2位，如今跌到第16位。在6月中的印尼公開賽首圈出局後，李梓嘉宣布暫闊比賽，休息一下，至黃達明上任後，他在韓國公開賽準備復出。

李梓嘉今年狀態起伏不穩。（Getty Images）

黃達明表示李梓嘉很年輕，潛質優厚，22歲成為全英賽冠軍，如今只是25歲。他認為李梓嘉要改善心理質素，學懂面對外界的壓力，打出穩定的表現。他說：「你得到很多人的關注，壓力隨之而來，愈來愈大。他必須學會怎樣處理外界的壓力以及期望。」

黃達明說：「技術以外，我會留意他的想法及心理，如何面對比賽、壓力及期望。大家相信他做得到，他都要有足夠的自信，相信自己也做得到。」李梓嘉打完韓國公開賽後，會在月底參加日本賽，再接着出戰澳洲賽。黃達明會根據李梓嘉在這些比賽的表現，為他制定訓練計劃。