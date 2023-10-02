杭州亞運直擊｜俞雅欣破跳遠港績摘銅　香港首個田徑跳項亞運獎牌

俞雅欣與陳家倩今晚（2日）出戰女子跳遠決賽，俞雅欣於第二跳跳出6.50米，一舉打破香港紀錄，最終奪得銅牌。

香港歷來只曾三次獲得亞運田徑獎牌，三面均來自徑項，包括1954東京亞運男子200米銅牌、2014仁川亞運男子4X100米接力銅牌，以及2018雅加達亞運女子100米跨欄銅牌，這意味着俞雅欣今次創出歷史，助香港隊奪得歷來首面亞運田徑跳項獎牌。

01體育記者葉詩敏、林靄怡 杭州直擊



女子跳遠決賽，港隊有俞雅欣及陳家倩出戰。俞雅欣狀態大勇，第一跳跳出6.21米，第二跳更一舉跳出6.50米，創出個人最佳成績兼打破香港紀錄。舊港績也是由俞雅欣保持，她於2022年葡萄牙的賽事跳出6.49米。值得一提的是，俞雅欣於2021年已定下6.50米的目標，今次終在亞運達成心願。

另一港將陳家倩由於三跳皆「被foul」，遭到淘汰。

杭州亞運・俞雅欣｜相距9000公里的化學作用 重拾信心跳入決賽

俞雅欣於第二跳打破香港紀錄。（林靄怡攝）

打破香港紀錄後，俞雅欣十分激動。（林靄怡攝）

俞雅欣一度排第二，但在印度選手安茜索詹埃達皮利於第三跳跳出6.56米後，俞雅欣跌至第三。俞於第三跳跳出6.27米，續以6.50米緊守第三位。中國的熊詩麒以6.73米排第一，這個成績亦是她的個人最佳。

俞雅欣。（林靄怡攝）

第四跳開始，日本的秦澄美鈴開始步步進逼，跳出6.48米。俞雅欣第四跳「被foul」，繼續以6.50米壓住秦澄美鈴，排名第三。

俞雅欣第五跳再「被foul」，秦澄美鈴則跳出6.48米，另一印度選手沙伊莉辛格亦跳出6.48米，俞雅欣以0.2米的微弱優勢守住第三。印度的安茜索詹埃達皮利第五跳以6.63米鞏固次席優勢，熊詩麒繼續排第一，除非俞雅欣能一舉超越6.63米，否則亞運對她而言基本上已是銅牌之爭。

第六跳，印度的沙伊莉辛格跳出6.23米，獎牌無望；秦澄美鈴被foul，俞雅欣跳出6.23米，俞雅欣鐵定以6.50米獲得銅牌。

香港田徑隊歷屆亞運獎牌（4銅）

2022杭州亞運

俞雅欣 女子跳遠銅牌



2018雅加達亞運

呂麗瑤 女子100米跨欄銅牌



2014仁川亞運

黎振浩/ 吳家鋒/ 蘇進康/ 鄧亦峻/ 徐志豪 男子4x100米接力銅牌



1954馬尼拉亞運

西維亞 男子200米銅牌

