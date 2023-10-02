杭州亞運・俞雅欣｜相距9000公里的化學作用　重拾信心跳入決賽

搜尋「俞雅欣」，離不開「PB」（個人最佳成績）和「破紀錄」。

她在2019年一年內八次破港績，以6.31米成為香港女子跳遠紀錄保持者，但單從成績看，或會猜想：俞雅欣（小丸子）怎麼停下腳步了？

「在我看來，這不叫低潮，叫成長，叫成熟期。」小丸子笑道。2021年，她送別了教練陳慧賢（Animo），卻又在今年回到「身邊」，2年間，感覺自己成長了些。



【俞雅欣專訪】跳遠運動員俞雅欣。（余俊亮攝）

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

「今年2月開始，我們（跳遠）又跟返Animo了。」俞雅欣說。Animo？不是移民英國了嗎，我當時好奇地問道：「遙距？」

「對對！」小丸子笑得眼睛瞇成一線。

比起距離的遠近，原來有種化學作用和默契是無可取代。

小丸子和跳遠的故事，離不開與Animo之間的羈絆。

【俞雅欣專訪】（余俊亮攝）

陳慧賢（Animo）（資料圖片）

教練Animo移民感覺有如孤兒

2016年德望中學畢業後，俞雅欣由泰坦地跑入旁邊的沙池，專項跳遠，隨前中學體育及田徑隊負責老師Animo訓練。與Animo拍住上的那三年，不斷改善技術，如助跑、步點等，成績突飛猛進，2019年更是八度改寫港績，每一跳都是驚喜。

只是原以為能與Animo跳到退役，但人生總是充滿變幻，Animo移居英國的決定，殺了小丸子一個措手不及。這一場暫別，既婉惜又不捨。

「很想還有很多機會的是『我們』而不只是我。」當時，小丸子在Instagram的一句，像是一把手抓着Animo，放不開手。相隔近萬里，但Animo也一直關注跳遠隊的近況，小丸子也習慣每次錄影也在Animo的聊天框中按下分享。

「好似阿媽唔要我了，嗚嗚。」小丸子笑說，雖然不捨，但時間不留人，春天的到來，也代表賽季將至，小丸子也需要備戰，是時候振作，「可能，Animo的離開會遇到更高水平的教練？我當時是這樣告訴自己。」

迎接新教練跳出舒適圈

2022年4月，瑞典跳項教練Rolf Ohman加入，小丸子心中也有了新的期待，「外國教練喎，可能很多運動員都會覺得勁啲。」不過，教練和運動員，講求的不單是水平，而是人與人之間的化學作用。合作不久，小丸子便發覺教練的方式未必適用於自己身上，例如新教練沿用的周期化訓練（Periodization） 、針對改善的技術等：「我習慣冬訓會多練一點，賽季前減量，但教練的周期化比較平均；我發現自己助跑、步點有問題，但教練會重點看踏板。」雖然小丸子嘗試主動提出，但效果並不顯着，與教練的磨合間，無形中學會了思考「為什麼」。

【俞雅欣專訪】嘗試與瑞典教練磨合不果。（余俊亮攝）

「為什麼要練這個？為什麼不做這個？」低迷不起的狀態和信心，讓習慣教練主導的小丸子也不得不思考起來，不要問只要信的做法已經不適用，2023年2月的亞洲室內錦標賽，更是一記當頭棒喝。

跳出不能置信的數字 當頭棒喝

5.91米、5.87米，最後好的一跳：6.04米。

「好似一下打醒我。」小丸子道，直到今天，最好一跳是「6米0幾」這件事，對她來說依然震撼，依然不可置信。「上一次跳『6米0幾』，已經是2018年的時候，再差，都一定可以跳到6米1幾。」明明感覺自己身體狀態很好、跑得快，但偏偏感覺跳不遠，訓練不單沒有改善，反而讓她懷疑自己所做的方向。這一戰，讓小丸子更確定，自己和教練「唔work」。

【俞雅欣專訪】雖然Animo遠在他方，但有種化學作用就是「work」。（余俊亮攝）

因此，亞洲室室錦標賽後，她不再單單依賴教練，每次訓練她都會自己花時間反思，以及詢問隊友如高浩塱等男生們的意見，久而久之，形成了一套自評互評的習慣，同時亦與總教練相討有關教練的磨合問題。

與新教練一年的磨合最終宣告失敗。5月，港隊跳遠還是回歸Animo的麾下，是相距9562公里的懷抱。

回歸Animo擁抱 重建信心

雖然遙距操作，時差等客觀因素有礙小丸子和Animo之間的溝通，但顯然有心不怕難。

跳遠港隊的日常大概：訓練時拍攝影片，隊友之間互評，將自己的自評和練習感受反饋給Animo，並一起討論訓練計劃等。「Animo也有發現，我們成長了不才。」小丸子憶起以前Animo執教時，大多是Animo說，然後大家照做，也絕少思考當中的原因：「她會叫我們先說（意見和感覺）。」但也比起現在，自發性反思效果差得遠。

她更注重自己的體感，感受每一個動作，以及微調的反饋，並將感受告訴Animo。同時，教練的計劃和調整也會同樣能加快進度，比起以往「估估下」來得更有效率。「我們發現，喂遙距都work喎，就繼續work落去。」短短一個月，出戰葡萄牙里斯本田徑賽時以6.49米拿下銀牌，同時以0.18米之差改寫由自己保持的香港紀錄。

【俞雅欣專訪】（余俊亮攝）

【俞雅欣專訪】訓練時很多事都要自己來。（余俊亮攝）

首戰亞運望有力爭牌

過程中，小丸子發現自己最需要改善的步點、起跑有進步，「你知道，運動員好怕無信心。」跳起來的感覺也總算對了，是Animo的功勞，同時也是自己成長的印證。「可能運動員心態方面，我已經由運動員BB班，升到小學？」雖然近年成績，未必有2019年時那麼耀眼，但對於個人成長，小丸子盡是滿意的笑容。

重回Animo麾下，信心和成績相附相成，小丸子慢慢蛻變，踏入成熟期。今晚（2日）她將首度踏足亞運決賽場上，這一次她不是志在參與和享受賽事，「我想做到一個Competitor，一個有力競逐獎牌的人。」用數字，甚至獎牌證明跳遠港隊「Work」。

【俞雅欣專訪】小丸子介始這是一個訓練時透涼的位置。（余俊亮攝）