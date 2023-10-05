杭州亞運10月4日總結｜單車楊倩玉奪港隊第7金　增添1金4銅列第10

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第11天（10月4日），香港隊增添1金4銅。香港單車隊憑楊倩玉奪得女子個人公路賽金牌，是港隊今屆第七金。壁球混雙李嘉兒/黃祉謙、女單何子樂、男單梁子軒亦各添銅牌，陳善鈺則殺入女單決賽，誓為港隊爭金。橋牌方面，女子團體賽四強止步，不設季軍戰穩奪銅牌，男子團體則殺入決賽，周五爭冠。
港隊暫時共奪7金15銀28銅，共50面獎牌。鄭子文和東京奧運銅牌得主劉慕裳早上分戰空手道男、女子個人形，同日下午爭奪獎牌；在壁球女單4強港隊「內訌」勝出的陳善鈺，再對馬來西亞球手爭金：早上亦有單車男子個人公路賽，港隊三線爭金，今日有望創出亞運歷來金牌新高。

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女子個人公路賽，楊倩玉與李思穎出戰。楊倩玉最後14公里與韓國車手羅雅凜單打獨鬥，最終力壓羅雅凜及終點前追上的主車群，贏得香港第七金，這也是香港歷來首次於亞運贏得女子個人公路賽金牌。（了解更多：楊倩玉只想為李思穎開路　最終奪金填補五年前遺憾

杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至171金94銀51銅共316面獎牌在榜首領放。日本則以37金51銀59銅總數共147面獎牌，力保第二位；韓國則取得33金45銀70銅共148面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲50面獎牌）
7金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
單車　楊倩玉　女子個人公路賽　金
15銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
28銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
單車　劉允祐　男子個人公路計時賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
壁球　李嘉兒、黃祉謙　混合雙打　銅　
壁球　何子樂　女子單打　銅
壁球　梁子軒　男子單打　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅
象棋　林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰　混合團體賽　銅
三項鐵人　黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂　混合接力賽　銅
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　銅
田徑　俞雅欣　女子跳遠　銅
橋牌　顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍　女子團體　銅

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