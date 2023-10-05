杭州亞運10月4日總結｜單車楊倩玉奪港隊第7金　增添1金4銅列第10

杭州亞運2023第11天（10月4日），香港隊增添1金4銅。香港單車隊憑楊倩玉奪得女子個人公路賽金牌，是港隊今屆第七金。壁球混雙李嘉兒/黃祉謙、女單何子樂、男單梁子軒亦各添銅牌，陳善鈺則殺入女單決賽，誓為港隊爭金。橋牌方面，女子團體賽四強止步，不設季軍戰穩奪銅牌，男子團體則殺入決賽，周五爭冠。

港隊暫時共奪7金15銀28銅，共50面獎牌。鄭子文和東京奧運銅牌得主劉慕裳早上分戰空手道男、女子個人形，同日下午爭奪獎牌；在壁球女單4強港隊「內訌」勝出的陳善鈺，再對馬來西亞球手爭金：早上亦有單車男子個人公路賽，港隊三線爭金，今日有望創出亞運歷來金牌新高。



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女子個人公路賽，楊倩玉與李思穎出戰。楊倩玉最後14公里與韓國車手羅雅凜單打獨鬥，最終力壓羅雅凜及終點前追上的主車群，贏得香港第七金，這也是香港歷來首次於亞運贏得女子個人公路賽金牌。（了解更多：楊倩玉只想為李思穎開路 最終奪金填補五年前遺憾）

杭州亞運單車女子個人公路賽：楊倩玉。（港協暨奧委會）

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至171金94銀51銅共316面獎牌在榜首領放。日本則以37金51銀59銅總數共147面獎牌，力保第二位；韓國則取得33金45銀70銅共148面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲50面獎牌）

7金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

單車 楊倩玉 女子個人公路賽 金

15銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

28銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

壁球 李嘉兒、黃祉謙 混合雙打 銅

壁球 何子樂 女子單打 銅

壁球 梁子軒 男子單打 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

橋牌 顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍 女子團體 銅

