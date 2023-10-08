杭州亞運獎金總結｜港隊狂掃53面獎牌擸3250萬獎金　誰是大贏家？

撰文：普利森
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杭州亞運曲終人散，港隊狂掃8金16銀29銅，總獎牌數破了歷屆紀錄，金牌數則打個平手，與2010廣州亞運及2018雅加達亞運並列最多。港隊位列今屆亞運獎牌榜第12位。
根據賽馬會優秀運動員獎勵計劃，亞運金牌個人和團體項目分別可獲100萬及200萬港元獎勵，總計港隊53面獎牌，「埋單」擸3250萬港元獎金。
健兒們名利雙收，誰是港隊今屆獎金之王？

賽馬會優秀運動員獎勵計劃獎金如下：
個人項目
金牌　100萬
銀牌　50萬
銅牌　25萬
團體項目
金牌　200萬
銀牌100萬　
銅牌50萬

杭州亞運賽艇男子雙人單槳無舵艇金牌：王瑋駿（右）/林新棟（左）。（林靄怡攝）

港隊於杭州亞運一共奪得53面獎牌（汗水換來破紀錄8金16銀29銅　港隊獎牌健兒全面睇）。

8金之中，3面為團體項目，分別是男子七欖、橋牌和賽艇；其餘5面則是個人項目，包括張家朗的男子花劍、何詩蓓的100米及200米自由泳、許龍一的高爾夫球男子個人與楊倩玉的女子單車個人公路賽。金牌總獎金為1100萬。

16面銀牌方面，5面為團體項目，11面為個人項目，銀牌總獎金為1050萬。

至於29面銅牌，15面為團體項目，14面為個人目項，銅牌總獎金為1100萬。

53面獎牌合計，馬會「埋單」3250萬港元。

在3250萬中，誰人贏得最多獎金呢？

杭州亞運女子100米及200米自由泳金牌：何詩蓓。（楊宇翹攝）

何詩蓓今屆出戰7項賽事，除了4X200米自由泳接力得「梗頸四」，其他6項都有收穫，取得2金1銀3銅。兩面金牌合計200萬，1面銀牌50萬，1面銅牌為個人項目25萬，另外2銅為接力項目合計100萬，先以跟隊友平分接力銅牌獎金計算，預計她今屆取得超過290萬獎金，成為「獎金之后」，屬杭州亞運港隊獎牌運動員之冠。

杭州亞運單車女子個人公路賽金牌：楊倩玉。（港協暨奧委會）

另一女將楊倩玉也不能小覷。她在女子個人公路賽封后，伙拍李思穎摘女子麥迪遜賽銀牌，亦與李思穎及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀於女子團體追逐賽奪銅，同樣以與隊友平分計算，她取得162.5萬港元獎金，名列次席。對於長時間離鄉別井跟隨單車隊苦練的她而言，3面獎牌和過百萬獎金，絕對是苦盡甘來。

躋身「百萬行列」的還有張家朗、許龍一、「小女車神」李思穎和摘下香港今屆第一金的賽艇雙將林新棟/王瑋駿。接下來就是22歲壁球新星陳善鈺，她在女單及女團各摘1銀，合計取得75萬獎金；馬術蕭頴瑩今屆雖然未能衛冕盛裝舞步個人賽，但她於這個項目奪銀，加上盛裝舞步團體賽的銅牌，她獲得超過66萬獎金。

杭州亞運劍擊男子花劍個人賽金牌：張家朗。（楊宇翹攝）
杭州亞運高爾夫球男子個人賽金牌及男子團體賽銅：許龍一。（袁志浩攝）
杭州亞運男子七人欖球金牌。（袁志浩攝）
杭州亞運橋牌男子團體金牌：招偉立（左起）/施純森/麥國輝/黎偉傑/何凱桐/何煒霖。（袁志浩攝）

港隊8面金牌一覽
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇
劍擊　張家朗　男子花劍個人
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳
七人欖球　香港隊　男子組
高爾夫球　許龍一　男子個人賽
單車　楊倩玉　女子個人公路賽
橋牌　黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立　男子團體

銀牌方面，壁球新星陳善鈺取得女子單打及女子團體銀牌，獎金各為50萬及100萬，以4名球員平分100萬女團銀牌獎金計算，這名22歲女將取得75萬，也是銀牌行列中的大贏家。

杭州亞運壁球女子單打銀牌：陳善鈺。（趙子晉攝）
杭州亞運劍擊女子重劍團體銀牌：陳渭泠（左起）/江旻憓/佘繕妡/朱嘉望。（林靄怡攝）
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港隊16面銀牌一覽
武術　劉徐徐　女子長拳
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇
游泳　何甄陶　男子50米背泳
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船
劍擊　江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望　女子重劍團體
單車　李思穎/楊倩玉　女子麥迪遜賽
單車　梁嘉儒　男子全能賽
單車　李思穎　女子全能賽
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽
壁球　陳善鈺/何子樂/湯芷穎/李嘉兒　女子團體
壁球　陳善鈺　女子單打
電競　陳卓傑/羅慶隆/葉浩林/葉煒林/袁柏林　《夢三國2》　

至於銅牌得主，「劍后」江旻憓奪得女子重劍個人銅牌和女子團體銀牌，分別取得25萬及25萬（以4名團體球員平分100萬銀牌獎金計算），合計50萬。壁球的李嘉兒同樣預計獲得50萬，她今屆奪得女子團體銀牌和混合雙打銅牌。

劍擊和壁球亦有其他兩銅得主，例如蔡俊彥（男子花劍）、何瑋桁（男子重劍）、陳諾思（女子花劍）和梁子軒（男子壁球），他們在個人和團體項目均摘銅，料可獲得37.5萬獎金。

杭州亞運劍擊男子重劍銅牌：教練Tavi（左起）/何瑋桁/方凱申/劉昊峯/吳浩天/教練陸昶名。（趙子晉攝）
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港隊29面銅牌一覽
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人
劍擊　江旻憓　女子重劍個人
劍擊　陳諾思　女子花劍個人
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人
劍擊　張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然　男子花劍團體
劍擊　陳諾思/鄭曉為/關渝澄/符妤名　女子花劍團體
劍擊　何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯　男子重劍團體
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　
七人欖球　香港隊　女子組　
馬術　陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　
帆船　Akira Sakai/Russell Aylsworth　男子49人級　
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　
單車　李思穎/楊倩玉/梁寶儀/梁穎儀　女子團體追逐賽　
單車　劉允祐　男子個人公路計時賽　
壁球　梁子軒/劉子均/鄧銘漮/黃祉謙　男子團體賽　
壁球　李嘉兒/黃祉謙　混合雙打　
壁球　何子樂　女子單打　
壁球　梁子軒　男子單打　
高爾夫球　許龍一/黑純一/張雄熙/許城鋒　男子團體賽
象棋　林嘉欣/馮家俊/黃學謙/陳振杰　混合團體賽　
三項鐵人　黃子圖/彭詩雅/伍泰龍、賀思樂　混合接力賽
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　
田徑　俞雅欣　女子跳遠　
橋牌　顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍　女子團體　
空手道　劉慕裳　女子個人形　

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