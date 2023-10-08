杭州亞運獎金總結｜港隊狂掃53面獎牌擸3250萬獎金　誰是大贏家？

杭州亞運曲終人散，港隊狂掃8金16銀29銅，總獎牌數破了歷屆紀錄，金牌數則打個平手，與2010廣州亞運及2018雅加達亞運並列最多。港隊位列今屆亞運獎牌榜第12位。

根據賽馬會優秀運動員獎勵計劃，亞運金牌個人和團體項目分別可獲100萬及200萬港元獎勵，總計港隊53面獎牌，「埋單」擸3250萬港元獎金。

健兒們名利雙收，誰是港隊今屆獎金之王？



賽馬會優秀運動員獎勵計劃獎金如下：

個人項目

金牌 100萬

銀牌 50萬

銅牌 25萬

團體項目

金牌 200萬

銀牌100萬

銅牌50萬



杭州亞運賽艇男子雙人單槳無舵艇金牌：王瑋駿（右）/林新棟（左）。（林靄怡攝）

港隊於杭州亞運一共奪得53面獎牌（汗水換來破紀錄8金16銀29銅 港隊獎牌健兒全面睇）。

8金之中，3面為團體項目，分別是男子七欖、橋牌和賽艇；其餘5面則是個人項目，包括張家朗的男子花劍、何詩蓓的100米及200米自由泳、許龍一的高爾夫球男子個人與楊倩玉的女子單車個人公路賽。金牌總獎金為1100萬。

16面銀牌方面，5面為團體項目，11面為個人項目，銀牌總獎金為1050萬。

至於29面銅牌，15面為團體項目，14面為個人目項，銅牌總獎金為1100萬。

53面獎牌合計，馬會「埋單」3250萬港元。

在3250萬中，誰人贏得最多獎金呢？

杭州亞運女子100米及200米自由泳金牌：何詩蓓。（楊宇翹攝）

何詩蓓今屆出戰7項賽事，除了4X200米自由泳接力得「梗頸四」，其他6項都有收穫，取得2金1銀3銅。兩面金牌合計200萬，1面銀牌50萬，1面銅牌為個人項目25萬，另外2銅為接力項目合計100萬，先以跟隊友平分接力銅牌獎金計算，預計她今屆取得超過290萬獎金，成為「獎金之后」，屬杭州亞運港隊獎牌運動員之冠。

杭州亞運單車女子個人公路賽金牌：楊倩玉。（港協暨奧委會）

另一女將楊倩玉也不能小覷。她在女子個人公路賽封后，伙拍李思穎摘女子麥迪遜賽銀牌，亦與李思穎及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀於女子團體追逐賽奪銅，同樣以與隊友平分計算，她取得162.5萬港元獎金，名列次席。對於長時間離鄉別井跟隨單車隊苦練的她而言，3面獎牌和過百萬獎金，絕對是苦盡甘來。

躋身「百萬行列」的還有張家朗、許龍一、「小女車神」李思穎和摘下香港今屆第一金的賽艇雙將林新棟/王瑋駿。接下來就是22歲壁球新星陳善鈺，她在女單及女團各摘1銀，合計取得75萬獎金；馬術蕭頴瑩今屆雖然未能衛冕盛裝舞步個人賽，但她於這個項目奪銀，加上盛裝舞步團體賽的銅牌，她獲得超過66萬獎金。

杭州亞運劍擊男子花劍個人賽金牌：張家朗。（楊宇翹攝）

杭州亞運高爾夫球男子個人賽金牌及男子團體賽銅：許龍一。（袁志浩攝）

杭州亞運男子七人欖球金牌。（袁志浩攝）

杭州亞運橋牌男子團體金牌：招偉立（左起）/施純森/麥國輝/黎偉傑/何凱桐/何煒霖。（袁志浩攝）

港隊8面金牌一覽

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇

劍擊 張家朗 男子花劍個人

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳

七人欖球 香港隊 男子組

高爾夫球 許龍一 男子個人賽

單車 楊倩玉 女子個人公路賽

橋牌 黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立 男子團體



銀牌方面，壁球新星陳善鈺取得女子單打及女子團體銀牌，獎金各為50萬及100萬，以4名球員平分100萬女團銀牌獎金計算，這名22歲女將取得75萬，也是銀牌行列中的大贏家。

杭州亞運壁球女子單打銀牌：陳善鈺。（趙子晉攝）

杭州亞運劍擊女子重劍團體銀牌：陳渭泠（左起）/江旻憓/佘繕妡/朱嘉望。（林靄怡攝）

+ 13

港隊16面銀牌一覽

武術 劉徐徐 女子長拳

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇

游泳 何甄陶 男子50米背泳

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船

劍擊 江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望 女子重劍團體

單車 李思穎/楊倩玉 女子麥迪遜賽

單車 梁嘉儒 男子全能賽

單車 李思穎 女子全能賽

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽

壁球 陳善鈺/何子樂/湯芷穎/李嘉兒 女子團體

壁球 陳善鈺 女子單打

電競 陳卓傑/羅慶隆/葉浩林/葉煒林/袁柏林 《夢三國2》



至於銅牌得主，「劍后」江旻憓奪得女子重劍個人銅牌和女子團體銀牌，分別取得25萬及25萬（以4名團體球員平分100萬銀牌獎金計算），合計50萬。壁球的李嘉兒同樣預計獲得50萬，她今屆奪得女子團體銀牌和混合雙打銅牌。

劍擊和壁球亦有其他兩銅得主，例如蔡俊彥（男子花劍）、何瑋桁（男子重劍）、陳諾思（女子花劍）和梁子軒（男子壁球），他們在個人和團體項目均摘銅，料可獲得37.5萬獎金。

杭州亞運劍擊男子重劍銅牌：教練Tavi（左起）/何瑋桁/方凱申/劉昊峯/吳浩天/教練陸昶名。（趙子晉攝）

+ 24

港隊29面銅牌一覽

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人

劍擊 江旻憓 女子重劍個人

劍擊 陳諾思 女子花劍個人

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人

劍擊 張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然 男子花劍團體

劍擊 陳諾思/鄭曉為/關渝澄/符妤名 女子花劍團體

劍擊 何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯 男子重劍團體

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇

七人欖球 香港隊 女子組

馬術 陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽

帆船 Akira Sakai/Russell Aylsworth 男子49人級

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL

單車 李思穎/楊倩玉/梁寶儀/梁穎儀 女子團體追逐賽

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽

壁球 梁子軒/劉子均/鄧銘漮/黃祉謙 男子團體賽

壁球 李嘉兒/黃祉謙 混合雙打

壁球 何子樂 女子單打

壁球 梁子軒 男子單打

高爾夫球 許龍一/黑純一/張雄熙/許城鋒 男子團體賽

象棋 林嘉欣/馮家俊/黃學謙/陳振杰 混合團體賽

三項鐵人 黃子圖/彭詩雅/伍泰龍、賀思樂 混合接力賽

乒乓球 黃鎮廷 男子單打

田徑 俞雅欣 女子跳遠

橋牌 顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍 女子團體

空手道 劉慕裳 女子個人形

