杭州亞運直擊｜汗水換來破紀錄8金16銀29銅　港隊獎牌健兒全面睇

香港運動員經歷亞運十多天鏖戰，從杭州帶來8金16銀29銅共53面獎牌回香港，排獎牌榜第12位，總獎牌數打破歷來紀錄，金牌數字則與2010廣州亞運及2018雅加達亞運平手。

從賽艇的林新棟/王瑋駿取得今屆第一金開始，張家朗和何詩蓓再以個人亞運首金贏盡香港人掌聲；男子七欖完場前最後一刻追平，加時險勝日本殺入決賽，最終衛冕；高爾夫球許龍一、劍擊何瑋桁、田徑俞雅欣，同樣寫下香港第一次；還有十多年來一直在單車隊默默耕耘的楊倩玉，幾番與亞運獎牌擦身而過，今年終以金銀銅各一畫上圓滿句號，她在個人公路賽奪金後的淚水，是艱苦、孤獨、掙扎、堅持、奮鬥、熱愛，這不止是她的寫照，也是所有香港運動員的故事。

香港隊的53面獎牌，由首個比賽日第一金到空手道劉慕裳摘下今屆最後一面銅牌，讓值得我們留下一個全紀錄。

01體育記者袁志浩、葉詩敏、趙子晉、林靄怡 杭州直擊



9月24日，開幕後第一個比賽日，林新棟/王瑋駿在賽艇男子雙人單槳無舵艇奪得香港今屆第一金，揭開美麗的序幕。

杭州亞運賽艇男子雙人單槳無舵艇：林新棟（左）/王瑋駿（右）。（林靄怡攝）

同日晚上，東京奧運金牌張家朗再下一城，這是他個人首面亞運金牌。他在4強面對日本的敷根崇裕，由落到12：14到險勝15：14，之後於決賽以15：2完美壓倒中國劍手陳海威，世界級表現再為香港人掀起高潮。

杭州亞運劍擊男子花劍個人金牌：張家朗。（楊宇翹攝）

另一名壓倒勝的港隊健兒，當然是游泳的何詩蓓。2014年首次參加亞運，去屆因傷缺陣，時隔9年再現亞運賽場，她已不是昔日憑接力項目站上頒獎台的小妹，卻是一屆亞運狂掃2金1銀3銅的世界級「飛魚」。她是港隊今屆亞運的「獎牌之后」，6面獎牌包括100米自由泳金牌、200米自由泳金牌、50米自由泳銀牌、50米蛙泳銅牌、4X100米自由泳接力銅牌及4X100米混合泳接力銅牌，其中100自打破亞洲紀錄。

杭州亞運游泳女子100米及200米自由泳金牌：何詩蓓。（林靄怡攝）

杭州亞運游泳女子50米蛙泳銅牌：何詩蓓。她成長後甚少參加蛙泳，這一幕十分珍貴。（楊宇翹攝）

男子七人欖球隊憑熱血衛冕，他們於4強火併宿敵日本，一直落後0：7，眾將堅持到完場前一刻，奇蹟追平7：7，最終加時取分奠勝。9月26日的早上，注定扣人心弦。

杭州亞運男子七人欖球金牌。（袁志浩攝）

劍擊、游水等「港隊獎牌庫」項目全數9月落幕，10月1日，港隊即有高爾夫球新星許龍一接力。經歷四輪的男子個人賽，他與一眾韓國職業選手周旋到最後一刻，最終奪得金牌，這是香港首次奪得高爾夫球亞運金牌，他亦伙拍隊友黑純一、張雄熙和許城鋒摘下男團銅牌，以1金1銅寫下港隊歷史。

杭州亞運高爾夫球男子個人賽金牌及男子團體賽銅：許龍一。（袁志浩攝）

在許龍一奪金後，港隊金牌走勢放緩兩天，連日來均未有金牌落袋的單車隊，終在10月4日「開齋」。楊倩玉自2011年南下港隊發展，一直在星光背後默默耕耘，這天她終於成為主角，本來只想為擅長衝刺的隊友李思穎當開路先鋒，沒想到在最後14公里突圍開始，最終力壓所有車手首先衝線的，竟是自己。

賽後，她與李思穎雙雙擁抱，一邊受訪一邊落淚，十多年離鄉別井，終歸沒有白費。連同場地賽兩牌獎牌，楊倩玉以金銀銅各一完成杭州亞運。

杭州亞運單車女子個人公路賽金牌：楊倩玉。（港協暨奧委會）

港隊今屆最後一面金牌來自橋牌男子團體。智力項目屢被質疑應否列為競技運動，但這面金牌是港隊克服11輪第一循環、11輪第二循環、6節準決賽及6節決賽而得，每日超過9小時以超強集中力絞盡腦汁，絕對稱得上鬥智鬥力。

杭州亞運橋牌男子團體金牌：招偉立（左起）/施純森/麥國輝/黎偉傑/何凱桐/何煒霖。（袁志浩攝）

港隊8面金牌一覽

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇

劍擊 張家朗 男子花劍個人

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳

七人欖球 香港隊 男子組

高爾夫球 許龍一 男子個人賽

單車 楊倩玉 女子個人公路賽

橋牌 黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立 男子團體



至於16面銀牌裏，女子重劍團體賽大概最令人動容。面對世界排名第1的韓國，江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望奮戰到最後一刻，憾負兩分，4名女劍客賽後流下悲喜交集的眼淚，她們為落敗而悔恨，也為團結而感恩。

單車隊進入「後李慧詩」年代，李思穎被寄予厚望，這名22歲的「小女車神」在全能賽和麥迪遜賽（伙拍楊倩玉）奪得兩面銀牌，亦於女子團體追逐賽伙拍楊倩玉、梁寶儀和梁穎儀摘銅，首戰亞運就獲得2銀1銅。

杭州亞運劍擊女子重劍團體銀牌：陳渭泠（左起）/江旻憓/佘繕妡/朱嘉望。（林靄怡攝）

【銀牌健兒圖輯：按圖一覽香港16面杭州亞運銀牌】

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港隊16面銀牌一覽

武術 劉徐徐 女子長拳

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇

游泳 何甄陶 男子50米背泳

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船

劍擊 江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望 女子重劍團體

單車 李思穎/楊倩玉 女子麥迪遜賽

單車 梁嘉儒 男子全能賽

單車 李思穎 女子全能賽

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽

壁球 陳善鈺/何子樂/湯芷穎/李嘉兒 女子團體

壁球 陳善鈺 女子單打

電競 陳卓傑/羅慶隆/葉浩林/葉煒林/袁柏林 《夢三國2》



29面銅牌打破歷屆銅牌數字，當中不少都是香港的第一次：

重劍選手何瑋桁奪得個人賽和團體賽銅牌（伙拍吳浩天、方凱申、劉昊峯），是香港首度揚威亞運重劍賽事。

俞雅欣在女子跳遠奪銅，帶領香港首次奪得田徑的田項亞運獎牌，更保住田徑體院A級精英資助。

梁氏姊妹梁寶儀、梁穎儀聯同李思穎和楊倩玉奪得場地單車女子團體追逐賽銅牌，劉允祐亦站上男子個人公路計時賽頒獎台，也是香港第一次寫入這兩個賽項的成績史冊。

杭州亞運劍擊男子重劍銅牌：教練Tavi（左起）/何瑋桁/方凱申/劉昊峯/吳浩天/教練陸昶名。（趙子晉攝）

杭州亞運田徑女子跳遠銅牌：俞雅欣。（林靄怡攝）

【銅牌健兒圖輯：按圖一覽香港29面杭州亞運銅牌】

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港隊29面銅牌一覽

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人

劍擊 江旻憓 女子重劍個人

劍擊 陳諾思 女子花劍個人

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人

劍擊 張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然 男子花劍團體

劍擊 陳諾思/鄭曉為/關渝澄/符妤名 女子花劍團體

劍擊 何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯 男子重劍團體

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇

七人欖球 香港隊 女子組

馬術 陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽

帆船 Akira Sakai/Russell Aylsworth 男子49人級

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL

單車 李思穎/楊倩玉/梁寶儀/梁穎儀 女子團體追逐賽

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽

壁球 梁子軒/劉子均/鄧銘漮/黃祉謙 男子團體賽

壁球 李嘉兒/黃祉謙 混合雙打

壁球 何子樂 女子單打

壁球 梁子軒 男子單打

高爾夫球 許龍一/黑純一/張雄熙/許城鋒 男子團體賽

象棋 林嘉欣/馮家俊/黃學謙/陳振杰 混合團體賽

三項鐵人 黃子圖/彭詩雅/伍泰龍、賀思樂 混合接力賽

乒乓球 黃鎮廷 男子單打

田徑 俞雅欣 女子跳遠

橋牌 顧可容/陳佩怡/黃慧敏/楊凱寧/董秀賢/鄧芷妍 女子團體

空手道 劉慕裳 女子個人形

