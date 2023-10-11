亞洲盃2023｜門票購買教學　港足仍有位　日本韓國賽事遭秒殺

亞洲盃決賽周將在2024年1月在卡塔爾多哈上演，除了日本、韓國、伊朗、沙特阿拉伯等勁旅外，香港隊也將相隔56年再戰這項大賽。

賽會宣稱門票10月10日開售，售票系統到香港時間11日早上終於正常運作，以下為大家實測購票。



官方售票網站：按此前往

按此閱覽票價及港隊賽程：亞洲盃決賽周門票開售 部分門票仲平過港超聯

亞洲盃門票擾釀一輪終於正式開售，《01體育》記者在11日早上登入查看，發現分組賽部份場次的門票已剩餘少量或者已售清，當中最熱門的是決賽，門票已顯示為「沒有供應」；而揭幕戰卡塔爾對黎巴嫩、還有日本和韓國的所有賽事，都非常「搶手」，揭幕戰尚有個別區域有門票。

售票頁面，部份場次如韓國對巴林雖然顯示尚有充足門票供應，實際上只餘下傷殘人士位置。

日本、韓國各有世界級球星壓陣，包括在英超落班的球迷寵兒三笘薰和孫興慜，雖然未知他們會否入選和出戰，但兩隊本身已有極大號召力，筆者登入時，日本隊頭場對越南、和尾場對印尼，都尚有最貴的CAT 1門票（60卡塔爾里亞爾，約128港元），而韓國的分組賽，則只餘下尾場對馬來西亞，並只得CAT 2門票（40卡塔爾里亞爾，約86港元）。至於港隊的場次，暫時所有門票種類都仍有供應。

筆者實測時，成功購買了香港、日本和韓國的尾場賽事，分別是：香港對巴勒斯坦、日本對印尼、韓國對馬來西亞，當中港隊對巴勒斯坦、日本對印尼都買到CAT 1，韓國對馬來西亞則買到CAT 2，每場賽事兩張門票，最後總價320卡塔里亞爾，即是6張門票共678港元，以香港的物價來衡量的話，可說非常「抵睇」。

而購票也非常方便，先選擇心儀的場次和門票種類、數量，加進購物籃，除了卡塔爾的場次外，其餘賽事都是由系統自動編排座位，確認後便可進入付款程序，若未開設會員戶口便要先登記，登記後回到購物頁面，選擇付款方式（一般都是用信用卡），按指示輸入資料（若是觀看有卡塔爾參加的賽事，需要實名登記）、如一般網購般付款，便能完成，之後也會收到確認電郵。門票已寫明是電子票（Mobile Ticket），可以加進手機銀包，非常方便。