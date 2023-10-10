2023足球亞洲盃決賽周門票開售　決賽部分門票仲平過港超聯

2023足球亞洲盃決賽周明年1至2月上演，門票今日起在官方網站開售，價錢意想不到地相宜，分組賽最平只需25里亞爾（約54港元），決賽最平飛亦只需30里亞爾（約64港元），甚至較港超聯門票更便宜。

今屆賽事由財力雄厚的卡塔爾主辦，香港足球代表隊亦有份參與，港足相隔過半世紀後重返亞洲盃決賽周，被編入C組。



港足明年1月會遠赴卡塔爾參加亞洲盃決賽周。（資料圖片／夏家朗攝）

卡塔爾2022年主辦完世界盃，隨即主辦亞洲盃，這項洲際盃賽吸引力遠不如世界盃，球賽門票票價相當經濟實惠。

所有門票均分為3個檔次，按賽事重要程度亦有3種不同收費，最平的是分組賽及16強，最平檔次只需25卡塔爾里亞爾，即約54港元，最高檔次也只是60里亞爾，相當於129港元。決賽及揭幕戰門票最貴，最高檔次的賣250里亞爾，約537港元，不過亦有平飛賣，30里亞爾有交易，僅約64港元，較港超聯門票更平。

2023足球亞洲盃票價：



分組賽及16強：60／40／25 里亞爾（約129／86／54港元）



8強及4強：100／60／30 里亞爾（約215／129／64港元）



揭幕戰及分組賽：250／100／30 里亞爾（約537／215／64港元）



2023亞洲盃市務及傳訊行政總裁Hassan Al Kuwari稱 ，除了逐場買飛，球迷亦有不同套票選擇，一路由分組賽到淘汰賽追蹤愛隊賽事。

官方宣稱門票在10月10日開賣，然而直到香港時間下午5時30分為止，2023亞洲盃售票官網仍未開通。

今屆亞洲盃決賽周賽事明年1月12日展開，香港被抽入C組，同組全是西亞球隊，包括伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦。

揭幕戰由上屆冠軍兼東道主卡塔爾對黎巴嫩；港隊則待至兩日後（1月14日）才有比賽，首戰會先於當地時間（UTC+3）下午5時半鬥第二檔次的阿聯酋。港隊之後會休息4日，在1月19日晚上8時半再迎戰第一檔次、亞洲「二哥」伊朗。

三笘薰（左）世界盃時這記經典助攻，就是在哈利法國際體育場發生。（Getty Images）

港隊首兩場分組賽的比賽場地都一樣，是可容納45,857名球迷的哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）。這球場位於多哈附近的艾雷恩（Al Rayyan），亦是2022年世界盃場地之一，除了上演過季軍戰，日本隊也曾在這裏先後爆冷擊敗德國跟西班牙。

當中最令人印象深刻的一幕，相信便是日本翼鋒三笘薰對西班牙時在底線前「神救」，經VAR確認皮球沒有出界下，助攻田中碧射入反勝，而今屆決賽周賽事亦會使用VAR執法。

港隊最後一場分組賽會於1月23日晚上6時舉行，在賈努布體育場（Al Janoub Stadium）對世界排名第93位的巴勒斯坦。這個球場位於多哈南邊的艾華卡拉（Al Wakrah）地區，舉辦過2020年亞冠盃決賽，也上演了2022世界盃分組賽與16強比賽。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）



亞洲足協統整了亞洲盃決賽周的所有日程及比賽場地。（AFC Asian Cup Facebook）

而每組經過單循環聯賽後，小組首兩名與4支最佳第三名球隊將晉級16強，然後進行單回合制淘汰賽，決出最終王者。C組首名出線後會遇上A、B或F組的最佳第三名球隊，於1月31日爭入半準決賽；而C組次名球隊就會提前在1月28日踢16強，對手將會是A組次名。

今屆亞洲盃決賽會在2月10日晚上6時舉行，地點是可坐近70,000名觀眾的巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）；在2022年世界盃決賽周，法國便曾先後在此擊敗英格蘭（八強）及摩洛哥（準決賽）。