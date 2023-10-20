報名Yoga For Earth跟林芊妤做戶外瑜伽　親子探索氣候變化問題

香港紅十字會於2023年11月12日在烏溪沙青年新村舉辦【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，由人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam）在大草地帶領參加者進行瑜伽，尋找身、心、靈與自然環境和諧共存的平衡，以喚醒大眾對全球氣候變化的關注。

參加者除了可以跟隨Coffee做瑜伽，更可獲得豐富禮品，事不宜遲，立即報名參加！



立即按此報名

香港紅十字會舉辦【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，將由人氣瑜伽導師林芊妤帶領。

極端天氣為全球帶來大量災害，問題迫在眉睫，由香港紅十字會舉辦的【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，在戶外大草地進行瑜伽，尋找身、心、靈與自然環境和諧共存的平衡，感受大自然的無聲吶喊，藉此喚醒大家關注氣候暖化和人道問題。

是次活動由人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee）帶領，參加者成功報名，就能獲得以下豐富禮品：

電子證書1張（以登記名稱作紀錄）

CoffeeSweat Limitless Band & Cap 1份 (顏色隨機附送)

免費Yoga Room瑜伽班試堂1堂

免費Enjoyce Yoga & Fitness瑜伽班試堂1堂

瑜伽墊1張（由Squina International Group Ltd. 雪肌蘭送出）

小背囊（由銀鑛灣酒店送出）

薄荷薑油（由博萬國際有限公司 G & D Hong Kong送出）

紙巾及文件夾（由佐藤製藥 Sato送出）

譚仔雲南米線港幣50元現金券1張

海天堂港幣50元優惠券1張

mydress.com港幣50元電子優惠券1張

運動飲品Ion Water 1支



+ 2

自從2010年起，極端天氣已導致全球超過41萬人死亡，影響逾17億人生計，熱浪、暴雨、風災、水災和旱災，導致人命傷亡、糧食危機、食水短缺和疫症爆發，例如巴基斯坦去年和今年均暴雨成災，全國七分之一的人口受到洪災影響，共高達3,300多萬人，還有800萬人流離失所，1.3萬人受傷。

其實氣候問題並非只影響發展中國家，香港早前便接連受到颱風威脅，更經歷連場世紀暴雨，山泥傾瀉，到處嚴重水浸，加上今年亦渡過了一個有紀錄以來的最炎熱夏天，全球暖化衍生的極端天氣問題，已是香港人必須密切關注的首要議題。

【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動當日，現場設有多個攤位及展覽，讓公眾進一步了解地球升溫帶來的氣候危機和人道災難，以及香港紅十字會相關的人道救援工作。這些問題對下一代的影響特別深遠，完成親子瑜伽後，父母可帶同小朋友參與攤位及展覽，加深新世代關注大自然環境的意識，一起培養綠色生活態度，學習與自然環境和諧相處，推動地球的可持續發展。

香港紅十字會透過【Yoga For Earth】大自然瑜伽．所收取的善款將用作推動各項香港紅十字會的人道服務及工作，減少極端天氣對弱勢社群的影響。

【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動

日期：2023年11月12日（星期日）

時間：1PM – 4:30PM（包括一小時瑜伽環節）

地點：沙田烏溪沙鞍駿街2號烏溪沙青年新村草地足球場

前往方法：馬鞍山港鐵站A2出口約8 分鐘步程

費用：

個人組別——HK$288

親子組別（一位成人 + 一位小童）——HK$368

活動查詢：

電郵——01Space@hk01.com

WhatsApp——5514 2411



網上報名：http://link.redcross.org.hk/YogaForEarth2023

活動網頁：https://www.redcross.org.hk/tc/climate_yogaforearth.html