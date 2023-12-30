香港網球公開賽2024賽程+票價+焦點球星 相隔21年再辦男子職業賽
相隔21年，香港終於再次舉辦ATP男子職業網球賽。
「香港網球公開賽2024」將於2023年12月31日至2024年1月7日於維園網球場上演，票價由港幣240元至1460元，門票10月18日起於快達票公開發售。
香港網球公開賽2024 12月31日賽程
中央場（中午12:00開賽）
資格賽 丹尼爾太郎（日本） vs 王子夫（香港）
資格賽 王康傑（香港） vs T. Atmane（法國）
資格賽 L. Broady（英國） vs A. Dougaz（突尼西亞）
一號球場（中午12:00開賽）
資格賽 J. Choinski（英國） vs Z. Bergs（比利時）
資格賽 R. Burruchaga（阿根廷） vs J. De Loore（比利時）
資格賽 Z. Piros（匈牙利） vs V. Sachko（烏克蘭）
二號球場（中午12:00開賽）
資格賽 M. Huesler（瑞士） vs 島袋將（日本）
資格賽 J. Munar（西班牙） vs O. Virtanen（芬蘭）
香港網球公開賽2024比賽資料
日期：2023年12月31日至2024年1月7日
地點：維多利亞公園網球場
總獎金：超過65萬美元
級別：ATP250巡迴賽
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票價及優惠
這是香港暌違21年後再次舉辦ATP男子職業網球巡迴賽。門票10月18日起公開發售，有興趣人士可於快達票官網（www.hkticketing.com）訂購，價格由港幣240元至1460元。10月18日至10月31日期間，設85折早鳥購票優惠；11月1日至11月30日期間購票，則享有9折優惠。
焦點球手
香港球手黃澤林（Coleman Wong）
中國球手商竣程（Jerry Shang）
美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）
俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）
俄羅斯球手卡卓洛夫（Karen Khachanov）
美國球手迪亞科（Frances Tiafoe）
克羅地亞球手施歷（Marin Cilic）
查詢詳情
中國香港網球總會
電話：2504 8592
電郵：hktennisopen@tennishk.org