網球｜ATP香港公開賽相隔21年復辦　黃澤林持外卡出戰鬥中外球手

ATP男子職業網球巡迴賽暌違21年重返香港，ATP香港網球公開賽將於12月31日假維多利亞公園網球主場展開。來港參賽的球手陣容強大，包括世界排名第5的魯比夫﹑前美網冠軍施歷等頂尖球手，香港代表黃澤林（Coleman）亦將以外卡身分首戰ATP 250級別賽事的正賽圈。



大會今日（5日）在記者會上公布參賽星級球手名單，除了在職業賽屢創佳績的本地新星黃澤林回歸主場作賽外，世界排名第5﹑剛戰畢年終賽的俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）、卡卓洛夫（Karen Khachanov）﹑迪亞科（Frances Tiafoe）、2014美網冠軍施歷（Marin Cilic）和中國18歲新星商竣程等頂尖球手，亦將來港競逐冠軍。

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19歲香港球手黃澤林以外卡身分首在ATP巡迴賽正賽圈亮相，他日前完成日本舉行的ATP挑戰賽後正在休假，他於記者會的視像會議中表示，在維園開始接觸網球的他，能回到這裏打首個ATP 250比賽感到高興和期待。

他續說：「去年在香港的表演賽（香港國際網球挑戰賽），與不少世界級強手比賽，今次是ATP 250比賽，相信自己比起去年有進步。」

ATP男子職業網球巡迴賽暌違21年重返香港，大會今日公布星級陣容。（葉詩敏攝）

年僅19歲的黃澤林在杭州亞運後，由ATP巡迴賽最底層的ITF賽事，轉戰高一個級別的ATP挑戰賽，上周戰畢日本四日市的挑戰賽後，不足3個月內由第455位急升至目前的第252位。

黃澤林坦言亞運後增添信心，「2023年目標是打入前300，現在是250（編按：252位），最難忘是亞運對中國球手吳易昺，開了少少竅，證明自己有能力去到他們的水平，之後也打得愈來愈好。世界排名打入250（252）是一個證明。」

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世界排名躍升至第252位的黃澤林以外卡參戰。（葉詩敏攝）

目前正在放假的Coleman，自言狀態不俗，出戰公開賽前將返回西班牙訓練備戰，「今次可讓香港球迷看到不同的我，與去年表演賽相比是兩個人，我也很期待返到維園比賽。」

賽事期間，賽會將對外免費開放1號球場及2號球場的所有賽事，以及12月31日和1月 1日的所有資格賽，讓市民大眾近距離欣賞國際級網球賽事。

去年主場出戰挑戰賽的黃澤林今年愈戰愈勇，表示會讓香港球迷看到不一樣的自己。（資料圖片／葉詩敏攝）

ATP香港網球公開賽

日期：2023年12月31日至2024年1月7日

地點：香港維多利亞公園網球場

門票：www.hkticketing.com 現已發售

