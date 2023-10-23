歐聯全攻略｜曼聯回勇迎哥本哈根　紅魔主場除「根」

今季跌跌撞撞的曼聯，上周末力挫錫菲聯後，迎來兩連勝，進一步提升士氣迎接周中的歐聯A組賽事；「紅魔鬼」歐聯兩連敗，今仗主場面對實力最弱的哥本哈根，必須取得勝利3分。（球賽編號：FB7393，10月25日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



曼聯前中後各有問題，加上傷兵嚴重，今季表現十分反覆，早前於主場更先後不敵水晶宮及加拉塔沙雷，令球迷非常失望。不過，曼聯近兩仗卻接連擊敗賓福特及錫菲聯，雖然兩軍實非勁旅，但對「紅魔鬼」眾將來說，也是提升士氣與信心的重要台階。

麥湯米尼近兩仗共入3球，是曼聯現時狀態最好的球員。（Getty Images）

其中不得不提的是中場麥湯米尼，這名蘇格蘭國腳在國家隊表現搶鏡，但於曼聯卻是邊緣人，季初便一度盛傳將被賣到韋斯咸，但他近日把握僅有的上陣時間，先於對賓福特時於補時階段梅開二度，對錫菲聯時又先拔頭籌，是球隊締造兩連勝的功臣。

另一名曼聯鋒將海倫亦是今仗的勝負關鍵人物，這名丹麥小將今季加盟以來射入了3球，悉數在歐聯賽場上取得，先於對拜仁慕尼黑時「開齋」，及後對加拉塔沙雷時又連入兩球，可惜的是，這兩仗曼聯都落敗。

曼聯鋒將海倫在哥本哈根青訓出身，相信很熟悉對手的踢法。（Getty Images）

海倫其實在哥本哈根青訓體系出身，2020年10月以17歲之齡獲得一隊披甲機會，不過那時他表現一般，兩年間上陣19次未有入球，因此輾轉到了奧地利及意大利搵食，上季於阿特特大有飛躍進步，32場攻入9球，並晉升至大國腳，遂惹來曼聯垂青。

哥本哈根今季作客表現特別醒神，取得7勝4和的不敗戰績。（Getty Images）

哥本哈根近況不算很好，上周末贏波才止住3戰不敗的頽勢；不過有趣的是，他們今季作客11場未嘗敗績，似乎沒有主場壓力下更能輕裝上陣，曼聯實力雖然較強，但可能都只能小勝。