杭州亞殘運｜飛魚鄧韋樂200自三連霸　連續兩屆摘港隊第一金

杭州亞殘運迎來開幕後首個比賽日，港隊在游泳項目威風八面，男子200米自由泳S14級決賽，鄧韋樂、張浚諾、黃漢彥包辦三甲，鄧韋樂更是連續三屆贏得這個項目的金牌，並連續兩屆為港隊奪得第一金，盡顯飛魚本色。13歲小將吳卓恩亦於女子100米背泳S13級奪得銅牌。

輪椅劍擊方面，余翠怡在女子花劍個人A級奪得銅牌，明日（24日）再率領隊友出戰團體賽，繼續向金牌進發。



港隊今日強陣出擊，先有吳卓恩早上於女子100米背泳S13級奪得季軍，是港隊今屆亞殘運的第一面獎牌。

晚上，三名飛魚鄧韋樂、張浚諾及黃漢彥更雄霸男子200米自由泳S14級。鄧游出1分56.76秒，打破大會紀級奪金；張、黃漢彥分奪銀銅，時間分別是1分57.34秒及2分00.56秒。五年前雅加達亞殘運，鄧韋樂為港隊奪得該屆第一金；五年過去，他的飛魚本色依舊，開幕後翌日即為港隊金牌「開齋」。

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鄧韋樂連續兩屆亞殘運都為港隊奪得第一金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

港隊主項輪椅劍擊亦於今日揭開戰幔，余翠怡、范佩珊、陳穎健等好手先後出戰，余翠怡在女子花劍個人A級過關斬將，小組賽6戰5勝晉級，再擊敗兩名韓國劍手殺入4強，惜於4強以4：15不敵東道主辜海燕，不設季軍戰下為港隊增添一面銅牌。

劍擊：女子花劍個人A級銅牌余翠怡（左）。（中國香港殘疾人奧委會提供）

杭州亞殘運港隊獎牌一覽（持續更新）

金牌

鄧韋樂 游泳 男子200米自由泳S14級

銀牌

張浚諾 游泳 男子200米自由泳S14級

銅牌

黃漢彥 游泳 男子200米自由泳S14級

吳卓恩 游泳 女子100米背泳S13級

余翠怡 輪椅劍擊 女子花劍個人A級

