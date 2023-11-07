歐聯全攻略｜馬古尼奧拿拿及時回勇　曼聯作客照除「根」

曼聯今周在英超作客以1：0小勝富咸，總算止住了主場兩連敗的頽勢，周中歐聯A組作客哥本哈根，雖然實力上應佔上風，但觀乎「紅魔鬼」鋒線的表現，今仗最多只是「小勝格」。（球賽編號：FB8125，11月9日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



近4場賽事，曼聯錄得2勝2負，連續兩場主場以0：3不敵曼城及紐卡素固然令人驚訝，但4場只入兩球的攻擊力同樣令人擔憂。曼聯今季新簽了丹麥鋒將海倫（Rasmus Højlund），但他在聯賽還未「開齋」；上季主力射手拉舒福特，今季上陣14次只入了1球；其餘安東尼馬迪爾、兩員翼鋒安東尼馬菲奧斯及阿歷真度加拿祖，還有被「雪藏」的查頓辛祖，今季全部未嘗進帳。

聯鋒線乏力，新兵海倫在歐聯雖入了3球，但於英超卻未「開齋」。（Getty Images）

還好的是，隊長般奴費南迪斯對富咸時取得精彩入球，而且麥湯米尼逐漸發揮後上入楔的能力，加上卡斯米路攻擊上也比以往更主動，3人今季都入了3球，並列球隊的首席射手。

主帥坦赫格還要慶幸的是，一直被取笑的中堅哈利馬古尼近仗有穩健演出，上次主場對哥本哈根時便靠他一箭定江山，今仗其空中威力，依然是球隊疲弱攻擊線下的最強武器。

曼聯中堅哈利馬古尼表現回勇，除了防守稱職，上次對哥本哈根時便全靠他一箭定江山。（Getty Images）

哥本哈根上仗本有機會追平，但完場前的12碼卻告宴客。（Getty Images）

哥本哈根近期表現反覆，近7場取得4勝1和2負的戰績；單計主場也只是兩勝兩負，主場優勢並不明顯。雙方近4次交手，哥本哈根取得1勝3負，而那一次勝仗，已是2006年的事，參考價值不大。曼聯整體實力稍勝，但基於他們鋒線乏力，今場雖可捧客勝，但也只會是一球起兩球止的小勝而已。