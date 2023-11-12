英超｜坦赫格領曼聯頭50場戰績僅次費格遜　得分排名更勝高普

坦赫格（Erik ten Hag）自2022年執掌曼聯兵符後，大概沒有一天不是如坐針毯。勝利是他在職場上唯一能走的路，周六晚在英超以1：0險勝盧頓，連同之前小勝富咸一球一仗，今季再次錄得英超兩連勝，相信他終於能夠稍稍紓一口氣。

坦赫格不知不覺帶領曼聯出戰了50場英超，成績表一出，原來他的表現也不是如此不堪。球會史上首50場英超最高分數的領隊，就只有傳奇費格遜勝過坦赫格。



坦赫格今季曾經錄得自1986/87球季以來最差開季戰績，截至10月底，5勝5負排名第8，加上屢次傳出其鐵腕治軍手段無法駕馭更衣室，因此又引來「曼聯換領隊」的輿論。

但踏入11月，曼聯在英超錄得今季第二次兩連勝，雖然兩仗只是小勝1：0，但至少已能短暫止血。不過坦赫格對於鋒線疲弱仍然不滿，包括昨晚擊敗盧頓，也只靠後衛連迪路夫入波，坦赫格賽後說：「我們製造不少機會，上半場最少4個必入球，但都錯失了。如果早點入波，我們就更輕鬆了。」

連迪路夫一箭定江山，助曼聯一球小勝。（路透社）

曼聯如何走下去，坦赫格也只能盡人事；但他如何走過來，在完成個人第50場曼聯英超賽事後，就可看看他的成績表。觀乎曼聯領隊歷來頭50場英超成績排行榜，坦赫格也不是這麼不濟，他的96分排名第2，歷史上只有費格遜勝過他，費Sir以103分高踞首位。摩連奴及雲高爾，則分別取得95及94分。

坦赫格頭50場英超戰績，球隊史上只有費格遜比他優勝。（Getty Images）

不過放大到所有球隊及領隊比較，摩連奴則以126分排第一，安察洛堤以114分次之，柏歷堅尼以103分排第3，費格遜「梗頸四」。但原來坦赫格的戰績比利物浦主帥高普更好，後者在頭50場英超取得92分，歷來排名第8。