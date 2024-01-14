黃洋告別港足　12年港隊生涯拼盡所有　曾任隊長出場數史上第二多

香港足球代表隊時隔56年再戰亞洲盃，如此重要賽事，卻再沒有近年帶領港隊的黃洋份兒。港足今屆賽事分組賽首仗對阿聯酋開賽前數小時，落選決賽周名單的「黃洋大哥」宣布告別港足，接近12年的港隊生涯劃上不完美的句號。

臨別贈言，他給球迷、隊友以至批評者的一席話感恩之餘，對港足未來仍抱有希望，「未來我會同大家一起，為香港隊嘅每一場比賽加油打氣」。



黃洋在社交媒體發文：「隨住亞洲盃首場分組賽嘅到來，係時候同香港足球代表隊告別啦～多謝一路鼓勵我去埋卡塔爾嘅球迷朋友， 多謝你哋嘅溫暖同善良，堅守到呢一刻，對得起‘大港腳嘅重量。」

「亦要多謝過去一年適時提醒我淡出港隊嘅人，多謝你啲嘅尖銳同真實，無論出於客觀或是主觀嘅表達，我都受益匪淺。」

「仲有十二年來共事過嘅港隊隊友、教練、可愛啲後勤兄弟姐妹，多謝你哋嘅照顧、信任同支持。」

「無論香港足球高低起伏，只要每一位大港腳保持專業，渴求進步；每一場比賽踢出鬥志，球迷感到被尊重，香港足球就保有持續向上發展嘅希望～未來我會同大家一起，為香港隊嘅每一場比賽加油打氣。」

黃洋告別港足。（資料圖片／袁志浩攝）

已年屆40的黃洋，體力不足的弱點在港足主帥安達臣侵略、壓逼性踢法下更易曝露，加上近年每逢入選都被球迷質疑，即使當初仍渴望參與亞洲盃決賽周，最後仍無奈接受現實。

「等待亞洲盃的時間很長，一開始不甘心，他的踢法很不適合我的年紀，但一直捱、咬住去踢想入選。時間真的能改變很多事，我依然全力練習，他選我，我不會拒絕，但無份也不會不開心。」他早前接受《01體育》訪問時如是說。

其實黃洋跟安達臣一直有保持溝通，對方季初要求他爭取更多上陣時間保持狀態，否則不保證他入選。但在轉會與亞洲盃決賽周之間，在香港只曾效力過傑志的黃洋做了抉擇，絕不後悔。

「外借穿起其他球會的球衣、踢亞洲盃；或從一而終都是傑志球員、無緣亞洲盃，我選了傑志。」

「效力13季，想有一個happy ending，亞洲盃是一份禮物，但傑志是信仰，我已很滿意港隊生涯及經歷，也不差一個亞洲盃決賽周了。」

黃洋對傑志有深厚的感情。（資料圖片／袁志浩攝）

而陳俊樂、胡晉銘、林衍廷等新一代港足防中逐漸有好表現，也令黃洋安心交棒，「我沒上陣時間，選我不選其他人有點不公平。看見晉銘、Fatgor（林衍廷）在亞運、樂仔在亞冠的表現，我也會為他們而高興，現在是他們的時間了。」

他早明言若落選亞洲盃名單，便會跟港隊球迷道別，也提前寫好了講稿，今日終於說出口。

2018年底，黃洋帶領港足力壓朝鮮，相隔三屆反返東亞足球錦標賽決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

內地出生入籍香港 12年港隊生涯無怨無悔

於中國上海出生及成長的黃洋，曾是內地球會上海申花預備組、中國大學生代表隊隊長，惟一直苦無上位機會，因此一度掛靴。

然而他機緣之下到港踢交流賽，成為了人生轉捩點；他獲理工大學邀請加入校隊並提供獎學金讀書，終移居香港及加盟傑志，2011年以28歲「高齡」出道，翌年首度獲港足徵召，並於2012年2月29日對中華台北的友誼賽中第一次穿起港隊戰衣上陣。

2023年6月19日主場對泰國，黃洋最後一次穿起港隊隊長臂章。（資料圖片）

黃洋在港隊經歷了一個又一個的重要時刻，如兩屆世界盃外圍賽（包括作客深圳踢成0：0的港中大戰）、四屆東亞足球錦標賽（包括打入2019年決賽周鬥中、日、韓）、三屆亞洲盃外圍賽（包括去年助港隊相隔半世紀後再闖決賽周）。

這位自2017年起擔任港足隊長的「大哥」，總共為球隊上陣71場，力壓陳肇麒與李志豪成為史上第二多的球員，僅次於現役守門員葉鴻輝。

黃洋最後一次為港隊上陣，是2023年9月7日作客柬埔寨的友賽。（HKFA）

而司職防守中場的黃洋多年來只為港隊攻入一球，該仗為2016年10月11日友賽新加坡，當時穿起9號波衫的他接應艾力士回傳勁射遠柱破網。

黃洋每逢入選港隊，都希望用表現證明自己，每次比賽都拼盡每一分力。然而自從今年9月7日作客柬埔寨正選亮相後，他已連續兩個國際賽期不入港隊決選名單，最終更無緣亞洲盃決賽周，黯然告別。

回顧黃洋的12年香港隊生涯：（按圖放大）