世界足球傳奇盃史高斯抱恙　傑斯代為領軍　票價+購票方法一覽

「世界足球傳奇盃2024」早前公布由兩大英格蘭名宿奧雲及史高斯各自領軍，與費高、皮利斯、麥馬拿文、貝加、基拔圖施華及史米沙等傳奇球員，1月20日下午4時在香港大球場獻技。

然而由於史高斯身體抱恙未能訪港，將由他的曼聯前隊友傑斯取代，領軍出戰。



賽會早前舉辦記招，透露第二批名宿訪港陣容，包括前利物浦鋒將科拿（Robbie Fowler）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）、巴路士（Milan Baros）、希斯基（Emile Heskey），門將杜迪克（Jerzy Dudek）、卻克蘭（Chris Kirkland）；修咸頓傳奇拿鐵斯（Matt le Tissier）、比亞堤（James Beattie）；前曼聯球員布朗（Wes Brown）、普波斯基（Karel Poborsky）、布力摩亞（Clayton Blackmore）、基利士比（Keith Gillespie）；還有阿士東維拉名宿軒祖（Lee Hendrie）及效力過多支意大利及英格蘭球會的費士達（Gianluca Festa）等。

拿鐵斯。（Getty Images）

科拿。（Getty Images）

奧雲及史高斯雖未能抽空親自出席記招，但都有透過影片向香港球迷問好，異口同聲表示十分期待再度訪港。可惜由於史高斯身體抱恙，未能訪港，「史高斯傳奇隊」將改由他的曼聯前隊友傑斯代為領軍出戰。

當中奧雲更表示，自己相當喜愛港式美食，特別是叉燒，引起現場人士一片笑聲。

,史高斯透露影片向香港球迷問好。（袁志浩攝）

屆時本地足球名宿如劉榮業、王福榮、山度士、梁能仁、李健和、林嘉緯、盧均宜及陳偉豪，加上林敏聰、關禮傑及徐榮等藝人都會出戰。兩隊分別由13名國際球星、10名本地名宿及5名香港各界名人組成，上演3節各30分鐘的表演賽。

當中林敏聰、王福榮、梁能仁及盧均宜在記者會上為自己抽籤，決定加入哪一支隊伍，最終林敏聰、王福榮率先加入「史高斯傳奇隊」；梁能仁及盧均宜就成為「奧雲大師隊」一員。

本地名宿及藝人都有份參賽，並在今天親自抽籤入隊。（袁志浩攝）

這意味盧均宜有望跟前世界足球先生費高正面交鋒，但他指最重要是享受比賽，「跟很多前鋒一起踢，機會難得，我跟嘉緯年紀最輕，應該會跑多一點，現在已經很緊張。」均宜2003年已曾隨港隊鬥利物浦，與奧雲、希斯基及麥馬拿文等交過手，他打趣指想跟每個人都交換波衫，「最重要是合照留念。」

世界足球傳奇盃的門票價錢及分佈。（網上圖片）

主辦單位公布，「世界足球傳奇盃2024」票價分港幣980元、680元、480元及280元，另設100元的長者及學生特惠票，門票本月12日於AlipayHK、Cityline購票通、美團貓眼公開發售。

世界足球傳奇盃今日舉辦記招。（袁志浩攝）

足總會長貝鈞奇。（袁志浩攝）

另外，足總會長貝鈞奇於活動前受訪時透露，龍年賀歲檔期除了本地高級組銀牌決賽，仍會有世界名將再度來港踢表演賽，惟詳情有待相關單位公布。而省港盃港隊會先於1月31日作客廣東；2月7日返香港大球場踢次回合。