奧雲﹑史高斯領軍訪港　世界足球傳奇盃明年1月中大球場上演

香港球迷有望再度看到奧雲及史高斯的英姿，事關他們即將在明年1月訪港，兩大名宿領軍出戰「世界足球傳奇盃」，還有費高﹑皮利斯﹑麥馬拿文等名宿，與李健和﹑山度士﹑顧錦輝等香港名將，一同在香港大球場獻技。



奧雲（Michael Owen）與史高斯（Paul Scholes）掛靴後除了擔任評述員外，偶爾都會出戰元老賽，兩大名宿即將在明年1月20日來港參加「世界足球傳奇盃」，並成為領軍人物，帶領「奧雲大師隊」及「史高斯傳奇隊」交手，在香港大球場碰頭。

星光熠熠是元老賽的精彩之處，除了兩名前英格蘭國腳外，其他名宿亦是耳詳能詳的名字，包括費高（Luis Figo）﹑基拔圖施華（Gilberto Silva）﹑皮利斯（Robert Pires）﹑貝加（Patrick Berger）﹑史米沙（Vladimir Smicer）及麥馬拿文（Steve McManaman）等，大多數球員都曾經出戰英超。

一眾星級名宿，屆時將夥拍李健和、山度士﹑梁能仁﹑劉榮業、梁帥榮、賴羅球、顧錦輝等本地名將，加上黃日華﹑林敏驄等藝人出戰。兩隊分別由13名國際球星﹑10名本地名宿及5名香港各界名人組成，上演3節各30分鐘的表演賽。