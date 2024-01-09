碧根鮑華逝世｜德國足球失去最偉大人物　沒有他則沒有今日的拜仁

碧根鮑華（Franz Beckenbauer）逝世，終於78歲。

德甲球會拜仁慕尼黑將社交網站頭像以及整個官網轉為黑白，悼念這位殿堂級名宿。拜仁發聲明表示，若沒有碧根鮑華，就沒有今時今日的拜仁慕尼黑。



拜仁在碧根鮑華離世後發聲明：「拜仁的世界從此變得不一樣，突然變得更黑暗、更沉默。我們這間保持德甲冠軍紀錄的球會正悼念碧根鮑華，這位獨一無二的足球皇帝，如果沒有他，拜仁永遠不是今時今日的模樣。」

碧根鮑華周日在家人陪伴下，於薩爾斯堡逝世，終年78歲。

拜仁榮譽主席、碧根鮑華的前隊友漢尼斯（Uli Hoeneß）說：「碧根鮑華是拜仁史上最偉大的人物。作為球員、教練、主席還是一個男人，他都令人銘記。沒有人能夠跟他相提並論。」

長時間擔任拜仁行政總裁同時也是碧根鮑華的前隊友路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）說：「我深深地感到震驚！碧根鮑華改寫了德國足球歷史，留下了永恆的印記。他是我在拜仁的隊長、在國家隊的教練，之後他是我們拜仁的主席。在擔任這些角色時，他都取得獨一無二的成功。他對任何人都非常尊重，因為在他眼中，人人平等。德國足球失去了歷史上最偉大的人物。我們想非常想念他的。」