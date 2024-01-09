碧根鮑華與告魯夫 從瑜亮之爭到手足情深｜碧根鮑華逝世

人們常談論比利與馬勒當拿誰更偉大，但難有定論，畢竟兩人不在同一時代；歐洲兩大球王碧根鮑華（Franz Beckenbauer）與告魯夫（Johan Cruyff）卻曾在1974年世界盃巔峰對決。



兩人從瑜亮之爭，到惺惺相惜。告魯夫在8年前辭世時，碧根鮑華自言痛失手足；如今，兩大巨星終在天上重聚。



1974年的世界盃決賽萬眾矚目，西德（當時德國未統一）是主辦國，荷蘭則挾全能足球之威名，而且兩軍球星雲集：在剛完成的球季，碧根鮑華才與武勒（Gerd Müller）、漢尼斯（Uli Hoeneß）及畢烈拿（Paul Breitner）等協助拜尼慕尼黑首奪歐冠盃（歐聯前身）；告魯夫亦以金球獎得主身分君臨巴塞隆拿，並帶領該西甲班霸於聯賽封王。因此這場決賽，也被視為兩大歐洲球王的終極一戰。

1974年世界盃決賽西德對荷蘭，荷蘭球王告魯夫在開賽不久便盤球殺入禁區博得12碼。（Getty Images）

甫開賽，告魯夫已表現出球王本色，名義上司職中鋒的他，卻墮後控球，令本應負責緊盯他的福士（Berti Vogts）稍為遲疑，告魯夫乘勢加速，兩三步便殺入禁區，並惹得犯規；荷蘭由另一名將尼斯堅斯（Johan Neeskens）射入12碼，開賽僅2分鐘便領先1：0。

不過，荷蘭太早領先踢來有點輕忽，先被畢烈拿射入12碼，東道主再由「轟炸機」武勒轉身近射入網反超2：1。「橙衣軍」及後積極反撲，但告魯夫、列普（Johnny Rep）等連番施射，均被西德鋼門美亞（​​Sepp Maier）撲出，還有一球是畢烈拿於白界前護空門，結果西德贏得這一場世界盃經典對決。

碧根鮑華司職「自由人」，不只統領防線，更會伺機出擊，他也確立了德國足球隊的戰術傳統。（Getty Images）

「凱散大帝」碧根鮑華今場不是主角，平時他以防線「自由人」（或稱清道夫）身份，會伺機引球推進，或是後上以遠射叩關，所以雖是後防，但他職業生涯為拜仁攻入了75球。由於荷蘭攻力強橫，碧根鮑華這一仗幾乎完全將精神集中在防務上，唯一的精彩攻門，是以他招牌式「腳趾尾拉西」主射罰球，但被荷蘭門將莊布祿（Jan Jongbloed）飛身救出。難怪碧根鮑華賽後表示：「告魯夫是賽事的最佳球員，但我為球隊贏得了冠軍。」

那個時代，球壇幾乎就是被碧根鮑華與告魯夫主宰。告魯夫為阿積士、巴塞隆拿及飛燕諾贏得共10次聯賽冠軍，並為阿積士3奪歐冠盃，他自己也3度捧走金球獎；碧根鮑華亦為拜仁4次德甲封王及3奪歐冠盃，他亦在1972及76年贏得金球獎，如果以當代球星來比較，他倆就是那個時代的美斯與C朗。有趣的是，在球員生涯的尾聲，兩人曾成為隊友，為紐約宇宙效力，年長兩歲的碧根鮑華在美國踢了3個球季，告魯夫則只是短期合約形式加盟。

碧根鮑華（右）與告魯夫惺惺相惜，由敵人變為朋友。（Getty Images）

兩人也在差不多的時間展開教練生涯，1984年碧根鮑華接掌西德國家隊，更於90年擊敗由馬勒當拿壓陣的阿根廷贏得冠軍，繼日前去世的巴西名宿薩加奴（​​Mário Zagallo）後，再有人分別以球員及教練身分捧走世界盃。碧根鮑華之後曾短暫任教馬賽及拜仁，都獲得聯賽冠軍，但他的興趣似乎更偏向幕後工作，或是在專欄指點江山。這一點告魯夫也頗相似，雖然他帶領阿積士與巴塞創造王朝，但在1996年卸任巴塞主帥後，便沒有正式執起教鞭，反而以顧問或技術總監形式參與足球事務，當然，他最重要的貢獻是倡議開設巴塞的青訓基地拉馬西亞，還有培育了哥迪奧拿。

談及與碧根鮑華的友誼，告魯夫曾在訪問中說：「我也記不起我們何時成為朋友的，但當我們對壘時，大家都很尊重對方，然後很自然地建立起友情。後來，我常到基茨比厄爾（Kitzbuhel）滑雪，他剛好住那裏，所以我們不時見面，白天我們一起做運動，夜裏我們談天說地，慢慢形成了很強的羈絆。」

因此，當告魯夫在2016年3月24日去世時，碧根鮑華難掩悲傷，「我很震驚，告魯夫死了。他不僅是我的摯友，還是我的手足」。何以敵人卻那樣投契？或許像告魯夫所言：「大抵只有我們能理解，在頂端的人，註定是孤獨的。」到了這一刻，這些偉大的球星們卻不在孤單，比利、馬勒當拿、卜比查爾頓、武勒、告魯夫、碧根鮑華⋯⋯天國的明星隊，比你在FC24的Ultimate Team星光熠熠得多。