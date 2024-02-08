亞洲盃直播賽程｜HOY TV免費播　卡塔爾與約旦大年初一晚爭冠

亞洲盃1月12日深夜開鑼，HOY TV將會免費直播全數51場賽事，分別在76台及77台直播，另設HOY APP播放不同賽事。本文將持續更新亞洲盃所有直播賽事的播放頻道。



亞洲盃｜HOY TV免費直播 香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

亞洲盃已完成賽事成績：



首輪

A組：卡塔爾 3：0 黎巴嫩

A組：中國 0：0 塔吉克

B組：澳洲 2：0 印度

B組：烏茲別克 0：0 敘利亞

C組：阿聯酋 3：1 香港

C組：伊朗 4：1 巴勒斯坦

D組：日本 4：2 越南

D組：印尼 1：3 伊拉克

E組：韓國 3：1 巴林

E組：馬來西亞 0：4 約旦

F組：泰國 2：0 吉爾吉斯

F組：沙特阿拉伯 2：1 阿曼



次輪

A組：黎巴嫩 0：0 中國

A組：塔吉克 0：1 卡塔爾

B組：敘利亞 0：1 澳洲

B組：印度 0：3 烏茲別克

C組：巴勒斯坦 1：1 阿聯酋

C組：香港 0：1 伊朗

D組：伊拉克 2：1 日本

D組：越南 0：1 印尼

E組：約旦 2：2 韓國

E組：巴林 1：0 馬來西亞

F組：阿曼 0：0 泰國

F組：吉爾吉斯 0：2 沙特阿拉伯



第三輪

A組：卡塔爾 1：0 中國

A組：塔吉克 2：1 黎巴嫩

B組：澳洲 1：1 烏茲別克

B組：敘利亞 1：0 印度

C組：香港 0：3 巴勒斯坦

C組：伊朗 2：1 阿聯酋

D組：伊拉克 3：2 越南

D組：日本 3：1 印尼

E組：約旦 0：1 巴林

E組：韓國 3：3 馬來西亞

F組：吉爾吉斯 1：1 阿曼

F組：沙特阿拉伯 0：0 泰國



16強

澳洲 4：0 印尼

塔吉克 1：1 阿聯酋（塔吉克12碼勝5：3）

伊拉克 2：3 約旦

卡塔爾 2：1 巴勒斯坦

烏茲別克 2：1 泰國

沙特阿拉伯 1：1 韓國（韓國12碼勝4：2）

巴林 1：3 日本

伊朗 1：1 敘利亞（伊朗12碼勝5：3）



8強

塔吉克 0：1 約旦

澳洲 1：2 韓國

伊朗 2：1 日本

卡塔爾 1：1 烏茲別克（卡塔爾12碼勝3：2）



4強

約旦 2：0 韓國

伊朗 2：3 卡塔爾



2月10日（周六）

晚上11：00 決賽 約旦 對 卡塔爾 HOY 77台