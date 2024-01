亞洲盃｜HOY TV免費直播　香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

亞洲盃決賽周將在1月12日至2月10日在卡塔爾多哈舉行,除了香港隊參賽,中國隊、爭標熱門的日本和韓國隊都會出戰,本文將為大家介紹焦點球隊及賽程。

香港的賽事獨家直播權由HOY TV獲得,將免費直播包括港足3場分組賽在內的51場比賽。



1. 比賽資料及電視直播資訊

今屆亞洲盃分組賽會在1月12至27日舉行,16強在1月28至31日舉行,2月2及3日為8強、

2月6及7日踢4強,決賽在2月10日舉行。

港足將在亞洲盃分組賽C組遇上阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦。HOY TV將調動HOY 77台新聞時段,以播放賽事;另外,今屆亞洲盃決賽將於2024年2月10日大年初一上演,屆時HOY 77台也會全程直播。其他直播時間有待HOT TV公布

HOY TV除了在77台和76台國際財經台直播賽事外,亦會在HOY App安排多於一條頻道,直播同時間進行的不同賽事,跨平台直播共 51場亞洲盃決賽周比賽,讓球迷可隨意選擇心水賽事。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:

(全部比賽都會在HOY TV 77台免費直播,以下為香港時間)



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)



2. 分組表及賽制

A組:卡塔爾、中國、塔吉克、黎巴嫩

B組:澳洲、烏茲別克、敍利亞、印度

C組:伊朗、阿聯酋、香港、巴勒斯坦

D組:日本、印尼、伊拉克、越南

E組:韓國、馬來西亞、約旦、巴林

F組:沙特阿拉伯、泰國、吉爾吉斯、阿曼

今屆賽事在1月12日展開,先上演揭幕戰由卡塔爾對吉爾吉斯,決賽會在2月10日上演。24支球隊會分6組(A至F組)踢單循環,每組首兩名與4支最佳第三名球隊會晉級16強,然後進行單回合制淘汰賽,決出最終王者。

3. 香港隊名單

港足亞洲盃名單:



門將:葉鴻輝(東方)、謝家榮(大埔)、伍瑋謙(冠忠南區)



後衛:李毅凱(標準流浪)、勞烈斯(大連人)、孫銘謙(東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿(傑志)、茹子楠(梅州客家)、謝家強(拉德克利夫)



中場:林衍廷(標準流浪)、余在言(東方)、陳俊樂(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、張憙延、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)



前鋒:米高(恩高斯達特)、安永佳(廣西平果哈嘹)、祖連奴、潘沛軒(傑志)、艾華頓(理文)、史提芬彭利拿(冠忠南區)



香港隊日前友賽中國的陣容。(香港足總)

今屆亞洲盃最大焦點,當然是香港隊相隔56年再次晉身決賽周,港隊抽入C組,跟3支西亞隊伊朗、阿聯酋和巴勒斯坦同組。港隊陣中以在港超聯落班的球員為主,以傑志為「大戶」;今次加入不少新入籍球員,包括祖連奴和史提芬彭利拿,而剛獲選中甲年度最佳球員的前鋒安永佳,則盛傳會加盟中超的四川九牛。

港隊在12月28日已抵達阿聯酋的阿布札比,在1月1日友賽中國隊以2:1擊敗對手,引來熱議,球隊完成1月4日對塔吉克的友賽後,便會前往多哈。

有關港隊更多報道:

4. 焦點球隊及賽程

除了香港隊之外,今屆賽事亦有不少在英超、西甲、德甲、法甲等主流聯賽落班的球星出戰,當中最矚目的,當數日本隊和韓國隊,而其他奪冠熱門計有伊朗、澳洲、沙特阿拉伯、卡塔爾等。以下為大家介紹焦點球隊的陣容及分組賽賽程。

日本足球代表隊。(Getty Images)

日本(世界排名17、亞洲排名1)

奪冠次數:4(1992, 2000, 2004, 2011)

日本隊是亞洲盃史上奪冠數最多的球隊,今屆是大熱門除有往績支持,「藍武士」近一年極為強勢,在2022年的卡塔爾世界盃表現出色,先後擊敗德國和西班牙,在16強互射十二碼才憾負克羅地亞,而且之後的連串國際賽表現驚艷,特別是2023年6月至今在9場國際賽全勝,當中包括作客3:0大勝德國、主場4:2挫土耳其、4:1擊敗加拿大等等,全都贏得極有說服力;而且三線人材鼎盛,各自在歐洲頂級聯賽球星擔任主力,實力相當平均,這一點較擁有幾位超級球星的韓國隊稍勝一籌。

日本亞洲盃名單:



門將:前川黛也(神戶勝利船)、鈴木彩艶(聖圖爾登)、野澤大志(FC東京)



後衛:谷口彰悟(艾雷恩)、板倉滉(慕遜加柏)、渡辺剛(根特)、中山雄太(哈特斯菲爾德)、町田浩樹(聖基萊錫)、毎熊晟矢(大阪櫻花)、冨安健洋(阿仙奴)、伊藤洋輝(史特加)、菅原由勢(阿爾克馬爾)



中場/前鋒:遠藤航(利物浦)、伊東純也(蘭斯)、浅野拓磨(波琴)、南野拓實(摩納哥)、守田英正(史砵亭)、三笘薫(白禮頓)、前田大然(些路迪)、旗手怜央(些路迪)、堂安律(法蘭克福)、上田綺世(飛燕諾)、中村敬斗(蘭斯)、佐野海舟(鹿島鹿角)、久保建英(皇家蘇斯達)、細谷真大(柏雷素爾)



日本的亞洲盃陣容許多都在歐洲頂級聯賽球會落班,名氣最大的球星當數「英超三子」三笘薰、遠藤航和富安健洋,還有效力西甲皇家蘇斯達的久保建英和現於法甲摩納哥落班的南野拓實。不過三笘薰帶傷入選,白禮頓主帥迪西比甚至覺得他不適合參加亞洲盃,相信未必在首場分組賽登場;而富安健洋也是僅僅傷愈,兩人能否發揮最佳面貌仍有待觀察。

日本隊分組賽賽程(D組)



1月14日 日本 Vs 越南

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:圖瑪瑪體育場(Al Thumama Stadium)



1月19日 伊拉克 Vs 日本

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:教育城球場(Education City Stadium)



1月24日 日本 Vs 印尼

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:圖瑪瑪體育場(Al Thumama Stadium)



韓國足球代表隊。(Getty Images)

韓國(世界排名23、亞洲排名3)

奪冠次數:2(1956,1960)

韓國隊已經64年未曾奪得過亞洲盃冠軍,雖然曾在2015年打入決賽,卻輸給東道主澳洲隊,當時年輕的孫興慜在補時階段絕地扳平,將比賽帶入加時,最終仍輸1:2;2019年韓國再戰亞洲盃,又在8強倒在最終盟主卡塔爾腳下,一直無法重奪冠軍。

韓國由奇連士文接手執教後,初期表現不算太有說服力,就算手執近年最豪華陣容,年初連續5場友賽不勝,包括以1球之差輸給烏拉圭和秘魯,作客威爾斯也無法取得入球,另邊廂日本連番擊敗強敵,令奇連士文一度飽受壓力;到最近6場國際賽連勝,氣氛才有所緩和,除了友賽1:0擊敗沙特阿拉伯,面對實力較差的對手如突尼西亞、越南和新加坡都能大勝一場。但來到亞洲盃,又能否經得起大賽考驗?

韓國隊亞洲盃名單:



門將:金承奎(艾沙比)﹑宋範根(湘南比馬)﹑趙賢佑(蔚山現代)



後衛:金英權﹑鄭昇炫﹑金太煥﹑薛永佑(蔚山現代)﹑金玟哉(拜仁慕尼黑)﹑金珍洙(全北汽車)﹑李記帝(水原藍翼)﹑金朱晟(FC首爾)﹑金智秀(賓福特)



中場:孫興慜(熱刺)﹑李剛仁(巴黎聖日耳門)﹑朴鎔宇(艾恩)﹑李在成(緬恩斯)﹑洪鉉錫(根特)﹑黃仁範(貝爾格萊德紅星)﹑鄭優營(史特加)﹑黃喜燦(狼隊)﹑李淳敏(FC光州)﹑文宣民(全北汽車)﹑朴振燮(全北汽車)﹑楊賢俊(些路迪)



前鋒:曹圭成(米迪蘭特)﹑吳賢揆(些路迪)



「太極虎」陣中星光熠熠:已晉身成世界級球星的孫興慜、上季是拿玻里奪意甲冠軍核心的中堅金玟哉、今季表現大勇的狼隊前鋒黃喜燦、被視為新一代球星的PSG翼鋒李剛仁,不可忽視的,還有前年在世界盃爆紅且連入兩球的前鋒曹圭成,此子今季在丹麥的米迪蘭特頻有進帳;「氣袋」中場黃仁範表現也穩定;但韓國隊的三線平衡和板凳深度,與主要對手日本相距甚遠,防線雖有金玟哉壓陣帶領一眾韓職兵,從韓國隊在前年世界盃的表現來看,後防穩定性仍令人疑慮。

韓國隊分組賽賽程(E組)



1月15日 韓國 Vs 巴林

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:哈馬德體育場(Jassim bin Hamad Stadium)



1月20日 約旦 Vs 韓國

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:圖瑪瑪體育場(Al Thumama Stadium)



1月25日 韓國 Vs 馬來西亞

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:南部體育場(Al Janoub Stadium)



伊朗足球代表隊。

伊朗(世界排名21、亞洲排名2)

奪冠次數:3(1968,1972,1976)

伊朗近年失去「亞洲一哥」的名銜,鋒頭也遭日、韓蓋過,伊朗在2023年國際賽未嘗一敗,但約戰的對手實力相對較差,包括中亞錦標賽對戰的烏茲別克、吉爾吉斯;雖然曾4:0大勝卡塔爾和香港,但考慮到卡塔爾在上屆亞洲盃封王後實力下滑不少、香港也不是勁旅,難以斷言伊朗有絕對優勢。

伊朗亞洲盃名單:

門將:比蘭雲特(Alireza Beiranvand/柏斯波利斯)、 尼亞沙文特(Payam Niazmand /沙巴罕)、賀辛賀斯尼(Hossein Hosseini/艾斯迪格拿)



後衛:米列莫哈馬迪(Milad Mohammadi/AEK雅典)、哈伊薩菲(Ehsan Hajsafi/AEK雅典)、列沙伊安(Ramin Rezaeian/沙巴罕)、莫哈拉米(Sadegh Moharrami/薩格勒布戴拿模)、沙文法拉(箭頭FC)、捷舒米(Rouzbeh Cheshmi/艾斯迪格拿)、簡拿尼沙迪根(Hossein Kanaanizadegan/柏斯波利斯)、卡夏利薩德(Shoja Khalilzadeh/大不里士拖拉機)、馬捷賀斯尼(Majid Hosseini/卡塞利)、艾利亞尤斯菲(Aria Yousefi/沙巴罕)



中場:艾沙杜拿希(Saeid Ezatolahi/維積利)、莫希比(Mohammad Mohebbi/羅斯托夫)、沙文高度斯(Saman Ghoddos/賓福特)、美迪托拉比(Mehdi Torabi/柏斯波利斯)、查漢巴殊(Alireza Jahanbakhsh/飛燕諾)、艾巴希米(Omid Ebrahimi/沙蒙)、哥利沙迪(Ali Gholizadeh/波茲南尼克)、加耶迪(Mehdi Ghayedi/伊蒂哈德)



前鋒:莫簡勞(Shahriar Moghanlou/沙巴罕)、泰尼米(Mehdi Taremi/泰尼米)、阿斯蒙(Sardar Azmoun/羅馬)、阿沙迪(Reza Asadi/沙巴罕)、安沙里沙特(Karim Ansarifard/奧摩尼亞)



伊朗的陣容中,英超賓福特中場沙文高度斯、曾在英超落班、現效力飛燕諾的查漢巴殊、波圖前鋒泰尼米都榜上有名。但最大名的前鋒、現效力意甲羅馬的阿斯蒙仍未知何時能獲羅馬放行,預計亞洲盃展開前才能歸隊。

伊朗分組賽賽程(C組)



1月14日 伊朗 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上8:30(香港1月15日凌晨1:30)

地點:教育城球場(Education City Stadium)

1月19日 香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日 伊朗 Vs 阿聯酋

當地時間:下午6:00(香港晚上11:00)

地點:教育城球場(Education City Stadium)



澳洲隊陣中已沒有昔日的球星,但充滿韌勁。(Getty Images)

澳洲(世界排名25、亞洲排名4)

奪冠次數:1(2005)

2006年開始加入亞洲足協的澳洲,在2015年於主場出戰亞洲盃時,由現任熱刺主帥普斯迪高古領軍下,在決賽擊敗韓國封王。雖然澳洲現時陣中最「大名」球星餘下曾效力白禮頓和阿仙奴的門將馬菲賴恩,但「袋鼠兵團」在2022的卡塔爾世界盃表現不俗,在分組賽贏得兩場晉級、16強也僅是1球不敵最後的冠軍阿根廷,今屆也不容忽視。

澳洲亞洲盃名單



門將:馬菲賴恩(Matthew Ryan/阿爾克馬爾)、羅倫湯馬士(Lawrence Thomas/西悉尼流浪)、告斯(Joe Gauci/阿德萊德聯)



後衛:貝軒治(Aziz Behich/墨爾本城)、蘇達(Harry Souttar/李斯特城)、基爾盧尼斯(Kye Rowles/赫斯)、尼達利艾堅遜(Nathaniel Atkinson/赫斯)、佐敦保斯(Jordan Bos/皇家韋斯特)、路爾斯米拿(Lewis Miller/喜伯年)、貝格斯(Cameron Burgess/葉士域治)、鄧治(Thomas Deng/新潟天鵝)、基芬鍾斯(Gethin Jones/保頓)



中場:積遜艾雲(Jackson Irvine/聖保利)、拉利麥基爾(Riley McGree/米杜士堡)、干拿麥卡菲(Connor Metcalfe/聖保利)、艾登奧尼爾(Aiden O'Neill/標準列治)、耶薩碧(Patrick Yazbek/維京)



前鋒:米歇爾杜基(Mitchell Duke/町田澤維亞)、馬田保耶(Martin Boyle/喜伯年)、奇治葛雲(Craig Goodwin/艾韋達)、馬高迪利奧(Marco Tilio/些路迪)、科拿路尼(Bruno Fornaroli/墨爾本勝利)、施拉維拿(Samuel Silvera/米杜士堡)、恩治(Kusini Yengi/樸茨茅夫)、艾利杜爾(John Iredale/韋恩威斯巴登)



澳洲隊分組賽程(B組)



1月13日 澳洲 Vs 印度

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:賴揚體育場(Ahmad bin Ali Stadium)

1月18日 敘利亞 Vs 澳洲

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:哈馬德體育場(Jassim bin Hamad Stadium)



1月23日 澳洲 Vs 烏茲別克

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:南部體育場(Al Janoub Stadium)



沙特阿拉伯在2022世界盃擊敗阿根廷,成為經典。(Getty Images)

沙特阿拉伯(世界排名56、亞洲排名5)

奪冠次數:3 (1984, 1988, 1996)

三屆冠軍沙特阿拉伯是傳統勁旅,近年最為人熟知的,必定要數到在2022年世界盃首場分組賽便爆大冷,以2:1擊敗最終冠軍阿根廷,成為整屆賽事唯一擊敗過阿根廷的球隊,當時兩名入球球員艾舒歷和沙林艾達沙尼都有入選今屆亞洲盃陣容。沙特今次的陣容中全是沙特本土聯賽球員,大部份來自C朗拿度效力的勁旅艾納斯、伊蒂哈德、希拉爾等;陣中最為人熟悉的是主帥文仙尼。

沙特阿拉伯亞洲盃名單

門將:艾歷基迪(Nawaf Al Aqidi/艾納斯)、拿積亞( Raghid Najjar/艾納斯)、艾卡沙(Ahmad Al Kassar/艾費哈)



後衛:卡迪殊(Hassan Kadish/伊蒂哈德)、艾沙洛利(Aoun Al Salouli/艾塔亞文)、艾布拉希(Ali Al Bulaihi/希拉爾)、艾利拉查米(Ali Lajami/艾納斯)、譚巴基迪(Hassan Tambakti/希拉爾)、艾布度哈密特(Saud Abdulhamid/希拉爾)、艾沙古亞(Fawaz Al Saqur/艾沙比)



中場:耶也(Ayman Yahya/艾納斯)、艾卡巴利(Abdullah Al Khaibari/艾納斯)、穆卡阿里(Mukhtar Ali/艾法特)、艾馬基(Abdulelah Al Malki/希拉爾)、艾甘迪(Faisal Al Ghamdi/伊蒂哈德)、伊德艾穆華拿特(Eid Al Muwallad/艾奧克多)、鴨巴斯艾哈辛(Abbas Al Hassan/艾費哈))、拿沙艾迪沙尼(Nasser Al Dawsari/希拉爾)、穆罕默德簡奴(Mohammed Kanno/希拉爾)、艾拿積(Sami Al Naji/艾納斯)



前鋒:沙林艾達沙尼(Salem Al Dawsari/希拉爾)、法克艾穆華拿特(Fahad Al Muwallad/艾沙比)、加列比(Abdulrahman Ghareeb/艾納斯)、艾布拉簡(Feras Al Brikan/艾阿里)、拉迪夫(Abdullah Radif/艾沙比)、艾舒歷(Saleh Al Shehri/希拉爾)



沙特阿拉伯賽程(F組)



1月16日 沙特阿拉伯 Vs 阿曼

當地時間:晚上8:30(香港1月17日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)

1月21日 吉爾吉斯 Vs 沙特阿拉伯

當地時間:晚上8:30(香港1月22日凌晨1:30)

地點:賴揚體育場(Ahmad bin Ali Stadium)



1月25日 沙特阿拉伯 Vs 泰國

當地時間:傍晚6:00(香港晚上11:00)

地點:教育城球場(Education City Stadium)



比起世界盃時,卡塔爾換上不少新血。(Qatar Football Association)

卡塔爾(世界排名58、亞洲排名6)

奪冠次數:1(2019)

卡塔爾雖是衛冕球隊兼東道主,但仍是8支種子球隊中,世界排名最低的一隊,而且球隊在前年的世界盃分組賽3戰全敗出局,慘成史上戰績最差的主辦國,雖然去年2月便易帥銳意重建,由名帥昆洛斯(Carlos Queiroz)執教,但上個月他又突然被炒,由西班牙籍主帥馬昆斯盧比斯(Tintín Márquez)取代,各種原因都令人對他們在今屆亞洲盃爭取衛冕不敢太樂觀。

部份有份奪得上屆亞洲盃冠軍的主將仍在陣中,包括單屆射入9球、獲選MVP的阿摩斯阿里,和單屆貢獻10次助攻的阿菲夫。卡塔爾日前友賽柬埔寨,便是由阿摩斯阿里大演帽子戲法下大勝3:0。

卡塔爾亞洲盃名單

門將:艾舒比(Saad Al Sheeb/艾薩德)、巴森(Meshaal Barsham/艾薩德)、薩加利亞(Salah Zakaria/艾杜哈尼)



後衛: 艾馬迪阿里(Al Mahdi Ali/沃克拉)、 盧卡斯文迪斯(Lucas Mendes/沃克拉)、富希(Boualem Khoukhi/艾薩德)、柏度米基爾(Pedro Miguel/艾薩德)、泰歷沙文(Tarek Salman/艾薩德)、艾比拉迪(艾杜希爾)、艾阿文(Homam Al Amin/艾加拉法)、艾拿威(Bassam Al-Rawi/艾雷恩)



中場:阿密法迪(Ahmed Fathi/艾阿拉比)、加比( Jassim Gaber/艾阿拉比)、夏譚(Abdulaziz Hatem/艾雷恩)、艾希杜斯(Hassan Al-Haydos/艾薩德)、卡歷穆罕默德(Khaled Mohammed /艾杜希爾)



前鋒:艾贊希(Ahmed Al Janhi/艾加拉法)、阿默阿拉(Ahmed Ala/艾加拉法)、阿菲夫(Akram Afif/艾薩德)、鴨都拉薩克(Yousif Abdurazaq/艾薩德)、阿摩斯阿里(Almoez Ali/艾杜哈尼)、伊斯美爾穆罕默德(Ismail Mohammed /艾杜哈尼)、卡利德梅尼亞(Khalid Muneer/沃克拉)



卡塔爾賽程(A組)



1月12日 卡塔爾 Vs 黎巴嫩

當地時間:晚上7:00(香港1月13日凌晨0:00)

地點:路薩爾體育場(Lusail Stadium)

1月17日 塔吉克 Vs 卡塔爾

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:巴伊特體育場(Al Bayt Stadium)



1月22日 卡塔爾 Vs 中國

當地時間:下午6:00(香港晚上11:00)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



中國足球代表隊。(Getty Images)

中國(世界排名79、亞洲排名11)

最佳成績:亞軍(1984,2004)

國足在亞洲盃的最佳成績為1984年和2004年的亞軍,然而如今國足的水平不可同日而語,亞洲前列球隊實力早已大增,加上近年中超投資大減、國家隊積弱也非一朝一夕,今屆在分組賽首兩場先後不敵阿曼和香港隊,相信沒太多人看好國足能爭標。

中國隊亞洲盃名單



門將:顏駿凌、蹇韜、王大雷、劉殿座

後衛:蔣光太、朱辰傑、李磊、張琳芃、徐浩峰、劉洋、吳少聰、蔣聖龍、林良銘

中場:王上源、徐新、謝鵬飛、吳曦、高天意、陳蒲、戴偉浚、劉彬彬、王秋明、韋世豪

前鋒:武磊、張玉寧、譚龍​



中國隊賽程(A組)



1月13日 中國 Vs 塔吉克

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)

1月17日 黎巴嫩 Vs 中國

當地時間:下午2:30(香港晚上7:30)

地點:圖瑪瑪體育場(Al Thumama Stadium)



1月22日 卡塔爾 Vs 中國

當地時間:下午6:00(香港晚上11:00)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)