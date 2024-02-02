美斯訪港前鬥艾納斯疑有傷在身先列後備　國際邁亞密慘吞6蛋

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）率領國際邁亞密（Inter Miami，又譯國際邁阿密）訪港前，在沙特阿拉伯與艾納斯交手，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）事前已知因有傷在身不會上陣，萬眾矚目的「球王大戰」注定無緣上演。

國際邁亞密今仗的正選名單，卻赫然不見美斯的名字，這名阿根廷球王最後7分鐘才後備入替，各大傳媒透露美斯因有傷而先列後備，傷情會否影響美斯在香港上陣的機會？



今仗無法在場上看到C朗與美斯同場的畫面。（Getty Images）

有傷在身的C朗拿度，因為未能上陣令兩場艾納斯在中國的表演賽押後，就算今仗返回沙特阿拉伯，C朗亦繼續養傷，艾納斯主帥直言C朗不會在對國際邁亞密一戰披甲，與美斯的「球王之戰」無緣上陣。縱然如此，C朗拿度今仗同樣是座上客，親身支持一眾隊友。

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有傷在身的C朗拿度在看台上支持隊友。（Getty Images）

國際邁亞密與艾納斯的友賽照常上演，國際邁亞密賽前公布的正選名單，竟然不見美斯的名字，連大軍名單都不入。美媒《邁亞密先鋒報》﹑《ESPN》先後透露，美斯因為有傷而缺陣。國際邁亞密其後調整名單，美斯名字再度出現在後備一欄，據悉因為合約問題而必須要列入大軍中。

美媒指美斯有傷在身而先列後備。（路透社）

沒有美斯下，蘇亞雷斯﹑布斯基斯及佐迪艾巴齊齊正選上陣，而艾納斯的拿樸迪﹑波索域等主力都悉數出擊。艾納斯開賽立即入局，奧達維奧﹑泰利斯卡與拿樸迪在12分鐘內各建一功，極速領先3球，看台上觀戰的C朗神情輕鬆，面露笑容；坐在後備席的美斯則沒有太多表情。

曾在中超效力的泰利斯卡，今仗愈戰愈勇，下半場再下兩城，大演帽子戲法，更以C朗拿度的招牌「Siuu」動作慶祝，向隊友致敬，加上沙特小將馬蘭的入球，艾納斯遙遙領先6：0。國際邁亞密一直未能找到入球，美斯在83分鐘入替，末段禁區內起腳，被對手守衛擋出，未能為球隊破蛋，最終6球慘負。