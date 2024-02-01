美斯訪港︱香港隊決選鬥國際邁亞密　逾半為外援　亞洲盃8人落選

由「球王」美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的國際邁亞密，周日（4日）作客香港大球場，與「香港隊」踢表演賽，這支「香港隊」今日公布決選名單，港超聯11隊都有球員入選，而超過一半成員都是聯賽外援。



「香港隊」今月初曾初選40人，今日決選25位球員，11支港超球隊繼續隊隊有份，當中有13人為聯賽外援，包括上屆香港足球先生、傑志前鋒明加索夫，理文的愛沙尼亞國腳射手安尼亞；流浪日援神田夢實、東方前鋒巴科爾等名落孫山。

香港隊決選鬥國際邁亞密。（資料圖片）

值得一提，今份名單僅挑選了6名後衛，而中場跟前鋒各有8人，預計「香港隊」不會太注重防守。

被剔走的球員中，不乏剛完成亞洲盃決賽周的港隊成員，如陳晉一、林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、孫銘謙、祖連奴和史提芬彭利拿。僅得葉鴻輝、謝家榮、李毅凱、陳肇鈞、艾華頓留在隊中，而周緣德則獲補選取代陳晉一。

這支「香港隊」會於2月3日在將軍澳足球訓練中心作賽前操練，然後在2月4日鬥由球王美斯領軍的美職球隊國際邁亞密。

香港隊對國際邁亞密友賽決選名單：



守門員：葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)



後衞：賀爾、丹尼爾 (東方)、周子謙 (港會)、周緣德 (傑志)、荷西安祖、李毅凱 (理文)



中場：馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾 (傑志)、保利臣 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、林學曦 (香港 U23)、明加索夫(傑志)、艾華 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)

