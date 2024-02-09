新年好去處｜烏溪沙青年新村年初三開放日　入場可獲贈新春小禮品

農曆新年年初三好去處，不妨到烏溪沙青年新村逛逛！烏溪沙青年新村將於大年初三舉行開放日，支付20元入場費後，可以享受多項營內設施，例如燒烤場及羽毛球場，並參與充氣彈床、芬蘭木柱等多項營內活動。開放時間由年初三的早上10時半至下午5時半。場內提供泊車位，每次進出營地收費為100元。



烏溪沙青年新村會在年初三舉行開放日，入場費20元。（公關提供）

烏溪沙青年新村將於2月12日（年初三）舉行一年一度之開放日。只需付入場費20元，便可入場享用營內設施（包括燒烤場、康樂室、籃球場、足球場、羽毛球場、兒童遊樂場等）及營地活動（包括充氣彈床、布袋球、圓網球、芬蘭木柱、匹克球、地壺球、熨珠等）。當天更有水上活動陸上體驗、70檔攤位及新春打卡位，另外還有付費營地活動（包括蹦極彈床、高卡車、攀石、樹枝匙扣、繞線畫等）。表演包括花式跳繩世界冠軍、魔術、盛愛之家舞師等。入場可獲贈新春小禮品。

活動詳情：

日期：2024年2月12日（星期一）

時間：上午10時半至下午5時半

地點：烏溪沙青年新村（新界沙田馬鞍山鞍駿街2號）

門票：20元（不設預售，即日以八達通繳費）



烏溪沙青年新村會在年初三舉行開放日，入場費20元。（公關提供）

活動包括：

70檔大笪地攤位、水上活動陸上體驗、心願牆、營地設施（燒烤場、康樂室、籃球場、足球場、羽毛球場、兒童遊樂場等）、營地活動（充氣彈床、布袋球、圓網球、芬蘭木柱、匹克球、地壺球、熨珠等）、自費營地活動（蹦極彈床、高卡車、攀石、樹枝匙扣、繞線畫、陶瓷體驗、攀樹、吹氣攀石等）、新春打卡位等



表演包括：

花式跳繩世界冠軍、魔術、繩流體驗、盛愛之家舞獅等



注意事項：

燒烤爐先到先得

當日泊車每次進出營地收費為100元，收益將用作慈善用。泊車場開放時間為10:30-18:00

當日茶室如常開放，食堂暫停營業

更多活動詳情及最新資訊，請參看「香港中華基督教青年會 - 烏溪沙青年新村」Facebook專頁

如有查詢，請致電2642 9420

