農曆新年街渡船期｜塔門日日有船　東平洲小心中伏　行山露營注意

在農曆新年長假期想到塔門、東平洲、蒲台島、東龍島、西貢灣仔行山郊遊甚至露營，必定要留意街渡船期，部分會在農曆新年服務暫停或以特別班次行走。塔門最方便，不用特別留意哪天停航，兩條航線如常服務，按公眾假期班次行走。大多航線則有特別安排，例如年初一及二會暫停服務，出發前要留意！



想在農曆新年到郊外行山露營的朋友，要留意船期，不少航線在年初一及二休息。（資料圖片/顏銘輝攝）

塔門：年初一至四皆有船

有兩條街渡航線出入塔門，分別連接鄰近大學站的馬料水以及西貢黃石碼頭。船公司表示，這兩條航線在年初一至四皆按假日班次行走。

每日在馬料水會有3班船入塔門，分別是早上8時30分、下午12時30分以及下午3時正。每日在塔門亦有3班船回馬料水，分別是早上11時10分、下午1時45分以及下午5時30分。

來往塔門及黃石的航線在假期每隔1小時左右便有一班船，每日在黃石有12班船入塔門，最早的是早上8時30分，最夜的是晚上6時35分；同樣地，每日在塔門有12班船到黃石，最早是早上8時，最夜是晚上6時05分。

東平洲：年初二服務暫停

每年農曆新年入東平洲都要加倍留神，分分鐘有入無出！東平洲只有一條航線往來馬料水，在年初一只有一班船在早上9時由馬料水入東平洲，但同日不設回程航班，而且這條航線會在年初二暫停服務，到年初三及四則按星期日班次行走。換言之，若果你年初一入了東平洲，便要在那兒過兩晚，到年初三才有船離開。

在年初三及四，會有一班船在早上9時由馬料水出發入去，回程船就在下午5時15分從東平洲開出。

蒲台島：年初一服務暫停

蒲台島有街渡航線出入香港仔及赤柱，年初一服務暫停，而年初二則只有有限度服務，來回各一班船，而且只是來往香港仔，赤柱是沒有船的。在年初二，早上10時有一班船從香港仔出發，到下午3時30分則有一班船從蒲台島回程。

在年初三及四，會有較多航班出入蒲台島。在早上8時15分，香港仔會有一班船入去；而在赤柱，就有4班船入去，分別是早上10時、早上11時30分、下午3時30分以及下午5時。回程方面，早上9時15分、早上10時45分、下午3時以及下午4時30分會有船從蒲台島返赤柱，尾班船在晚上6時開出，經赤柱再回香港仔。

蒲台島的街渡在年初一休息，年初二來回各只有一班船。（網上截圖）

東龍島：三家村方向如常、西灣河方向休兩日

東龍島有兩條航線來往市區，分別是鯉魚門三家村及西灣河，由兩間不同的航公司營運。來往三家村及東龍島的船公司在社交網站表示全年無休，這意味住三家村由年初一至年初四都有船。

在這4日農曆新年假期，每日會有8班船從三家村出發，最早一班在早上8時20分開出，最夜的是下午4時55分。回程方面，最早從東龍島離開的是早上8時50分的船，而尾班船就在下午5時40開出。

來往三家村及東龍島的船期。（網上截圖）

住港島的朋友要留意，來往西灣河及東龍島的航班會在年初一及二服務暫停，到年初三及四恢復。在年初三及四，西灣河每日有10班船往東龍島，最早的是早上9時，最夜的是下午4時40分；回程方面，最早的是早上9時45分，尾班船就在下午5時30分從東龍島開出。

來往西灣河及東龍島的船在年初一及二暫停，年初三及四恢復服務。（網上截圖）

糧船灣：年初一及二服務暫停

糧船灣來往西貢碼頭這條新航線在年初一及二服務暫停，而在年初三及四，每日有4班船從西貢開出，分別是早上9時30分、早上11時30分、下午2時30分以及下午4時30分。同樣地，每日在糧船灣會有4班船回程，分別為早上10時30分、下午12時30分、下午3時30分以及下午5時30分。部分航班會途經滘西村碼頭，請留意船期。

來往西貢及糧船灣的航線在年初一及二休息。（網上截圖）

西貢灣仔：年初一及二服務暫停

西貢灣仔有灣仔西及灣仔南兩大營地，向來是香港的露營熱點。灣仔有一條航線出入黃石碼頭，這條航線會在年初一及二休息，年初三及四恢復。在年初三及四，每日有5班船從黃石開出，最早的是早10時40分，最夜的是下午4時40分鐘；回程方面同樣有5班船，最早是早上11時，最夜的是下午5時。

西貢灣仔是一個半島，有山徑連接出去，若果想在年初一及二入去灣仔行山露營的話，可以從海下出發行入去。

來往灣仔及黃石的船期，年初一及二暫停。（網上截圖）

荔枝窩：年初一及二服務暫停

有兩條航線出入荔枝窩，一條連接馬料水，另一條是沙頭角，由於搭沙頭角船需要禁區紙，普通郊遊人士較難搭到，所以這裏只交代荔枝窩來往馬料水的船期情況。荔枝窩來往馬料水的航線在年初一及二暫停服務，到年初三及四照常航班服務。

在年初三及四，每日會有一班船從馬料水出發，早上9時開出，回程船亦只有一班，下午3時30分從荔枝窩開出。值得留意，荔枝窩並非小島，行山人士可從烏蛟騰或鹿頸行1小時入去。

吉澳/鴨洲：年初一及二服務暫停

與荔枝窩相似，吉澳/鴨洲也有船去沙頭角禁區，但這裏只交代來往馬料水的船期情況。同樣地，這條航線在年初一及二暫停服務，年初三及四照常航班服務。

在年初三及四，每日會有一班船從馬料水出發，早上9時開出，先抵吉澳，稍停落客後，再開往鴨洲，接着在下午12時30分離開鴨洲，開往吉澳，方便郊遊人士串遊兩個小島。回程只有一班船，下午3時30分會由吉澳開出，回去馬料水。

*以上資料來自運輸署、翠華船務、珊瑚海船務、聲威實業及梁記街渡官網或社交網站，一切以船公司最後公布為準