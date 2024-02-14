歐聯全攻略｜巴黎聖日耳門迎皇家蘇斯達　PSG龍年萬事「勝」意

今季歐聯賽事在農曆新年期間重揭戰幔，法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）為爭取首個歐聯錦標，於16強首回合先於主場迎接西甲黑馬皇家蘇斯達的挑戰；PSG近年在歐洲戰場主場戰績彪炳，今場有望在龍年「萬事勝意」。

（球賽編號：FB1540，2月15日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



自卡塔爾財團在2011年入主後，PSG壟斷國內聯賽冠軍，可是於歐聯戰場，最接近一次也只是2019/20年球季躋身決賽，難怪主帥安歷基為備戰今屆16強賽事，於上周六主場對里爾的聯賽，收起了基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）及馬昆奴斯（Marquinhos）等幾名主力，但球隊仍以3：1獲勝。

PSG當家球星麥巴比在上周六的聯賽休息，專心迎戰重開的歐聯16強賽事。（Getty Images）

事實上，PSG今季在國內聯賽所向披靡，除了季初曾不敵尼斯外，21戰15勝5和1負得50分雄踞榜首，大幅領先次席的尼斯達11分，因此可以全力在歐聯廝殺。由於PSG今季在歐洲賽作客戰績一般，僅獲1和2負，因此能否在主場先拔頭籌勢成關鍵，尤其他們近11次歐聯主場出擊，獲得8勝2和1負佳績，今場也可望一舉擊敗皇家蘇斯達。

皇蘇上季令人驚喜地躋身西甲前身，獲得歐聯席位，可是今季雙線發展下有點吃力，現時於聯賽只排第7；幸而他們於歐聯表現不俗，3勝3和未嘗敗績，更壓過上屆亞軍國際米蘭以首名出線。

PSG在各項賽事已錄得連續16場不敗，氣勢正盛。（Getty Images）

奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）是皇蘇的首席射手，今季已有12球進帳。（Getty Images）

不過，皇蘇近期戰績低沉，踏入2024年只獲1勝3和2負。雙方未嘗對壘，但實力上以PSG佔優，也有主場之利，而且麥巴比等主將養精蓄銳，今場主勝無難度；值得留意是，PSG近10場主場有8場總入球超過2球，所以「入球大」也可考慮。