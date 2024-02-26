英聯賽盃｜車路士失冠加利尼維利落井下石　普捷天奴反擊：不公平

面對殘陣的利物浦，主帥高普末段更換入一眾小將，以主力出擊的車路士未能招架，戰至加時以0：1落敗。

曼聯前隊長加利尼維利賽後說：「高普的後生仔戰勝了車路士的億萬『膠樽』。」車路士領隊普捷天奴反擊，直指對方的比喻是不公平的。



達雲紐尼斯﹑沙拿等主力未能趕及復出，今仗只能成為座上客。（Getty Images）

今場在溫布萊的看台，沙拿﹑達雲紐尼斯﹑艾利臣﹑阿歷山大阿諾特等利物浦主將悉數因傷，今仗只能作壁上觀；車路士方面，史達寧﹑高爾彭馬等主力球員出戰。

兩軍直至末段都未能打開紀錄，高普當機立斷換入一眾「大冧巴」的小將，波比奇勒（Bobby Clark）﹑占士麥康尼（James McConnell）﹑積頓丹斯（Jayden Danns）等，結果紅軍憑隊長雲迪積克一箭定江山，助利物浦在加時下半場絕殺車路士，捧走聯賽盃冠軍。

英聯賽盃｜利物浦遣青年軍破車路士 高普：我20年生涯最特別獎盃

高普在末段換入一眾紅軍小將，他們表現絕不失禮。（Getty Images）

即將在今季尾離開利物浦的高普，先為紅軍帶來聯賽盃錦標，在天殘地缺下捧盃，他笑言這是「20年生涯最特別的獎盃」。作為曼聯前隊長的加利尼維利，賽後在英國《天空體育》直言是高普值得自豪的一刻，因為「高普以後生仔戰勝了車路士的億萬『膠樽』」（Klopp's kids against the blue billion-pound bottle-jobs.）。

「Bottle-Jobs」意指有優勢下斷送好局，車路士近年大花金錢，在轉會市場招兵買馬，單單一對防中安素費南迪斯與摩西斯卡些度價值逾2億鎊，最後卻不敵紅軍的一班青訓，難怪被加利尼維利「抽水」。

安素費南迪斯與卡些度組成逾2億鎊的防中組合，惜未能為車路士帶來獎盃。（路透社）

「我聽唔到佢（加利尼維利）講呢句，但如果要對比兩隊波的話，我覺得分別不大。」車路士領隊普捷天奴賽後如此回應，「肥普」指與對方關係不錯，縱然不知道如何對待「加利佬」的言論，但仍然尊重對方。

普捷天奴直言，若然要直接對比，這是不太公平，「我們是一支年青的球隊，無法與利物浦對比，就算他們同樣以多名年青球員完成賽事，但球隊背景﹑環境不一樣，難以直接對比。」縱然普捷天奴承認球隊在下半場活力有所下滑，但他依然以球隊的表現為榮。

普捷天奴再度在英格蘭與獎盃擦身而過，普帥坦言感到「失望﹑痛心」，而他的情緒與眾將們一樣低落。

普捷天奴維護球隊，指若與利物浦比較是不公平。（路透社）