聯賽盃｜利物浦遣青年軍破車路士 高普：我20年生涯最特別獎盃

84、42、53、78、76，這些數字竟然是利物浦在今屆聯賽盃扳甲球員的球衣號碼，也意味着，這是一批青年軍。「紅軍」卻是憑這班U23的小將，加時以1：0力挫億萬大軍車路士，第10次捧走聯賽盃；主帥高普也直言，這一個獎盃是他執教生涯20年來最特別的一個。



「這不會在足球世界發生，我也聽說過一句英國諺語：『你不能用後生仔去贏得獎盃』。」高普賽後幽了利物浦名宿阿倫漢臣一默。「You don’t win trophies with kids」是阿倫漢臣在1995年揶揄費格遜帶領一眾年輕人為主的曼聯的名言，可是歷史也告訴我們，他的預言卻落空。

利物浦傷兵滿營，主帥高普派遣了不少年輕球員披甲，仍贏波捧盃，賽後他認為這是他執教生涯裏最特別的一個獎盃。（Getty Images）

利物浦今場有多名主力缺陣，除了門將艾利臣、右閘阿歷山大阿諾特、中場蘇保斯拉爾、居迪斯鍾斯、前鋒迪亞高祖達等一早知道稱傷外，沙拿與達雲紐尼斯亦未能趕及復出，禍不單行的是，荷蘭中場賴恩格雲貝治於今場開賽28分鐘被摩西斯卡些度踩中足踝，提早退下火線。

干拿巴特利原司職右閘，但格雲貝治傷出後，他更改任右翼，但仍有不俗表現。（Getty Images）

雙方互有攻守，亦各有入球良機，可是都未能把握，戰至下半場70分鐘起，利物浦幾名主力如阿歷斯麥亞里士打及加普等，明顯跟不上比賽節奏，而車路士在這段期間有多次「入肉」攻勢，可是干拿巴特利一次撞射中柱、一次單刀被封、一次禁區頂施射高出，白白浪費了幾個致勝的機會。

利物浦19歲中場波比奇勒表示，高普讓他充滿信心。（Getty Images）

高普當機立斷，先換入19歲的波比奇勒（Bobby Clark），之後繼續換入19歲的占士麥康尼（James McConnell）、18歲的積頓丹斯（Jayden Danns）等年輕球員，到加時下半場還以21歲查洛爾昆沙（Jarell Quansah）入替干拿迪；利物浦戰至最後的陣容，平均年齡只得24.09歲，而且只因隊長雲迪積克及防中遠藤航都年過三十，才「拉高條curve」；而且，紅軍今場有8個披甲球員，都是出自青訓產品，或許真的可以跟當年曼聯「七小福」相提並論。

利物浦19歲中場占士麥康尼，表現十分淡定。（Getty Images）

雖然致勝入球是由隊長雲迪積克頂入，但紅軍一眾小將表現絕不失禮，加時階段完全壓制對手，而丹斯接應雲迪積克頭槌二傳，近門一頂，也差點打破缺口。小將中的「老大哥」哈維艾利洛在加時也有機會建功，但他的近頂竟然被車仔門將迪祖積柏杜域在白界線前救出；艾利洛今季進步良多，表現愈趨老練，但其實他只得20歲。

高普賽後表示：「今天我們看到的是非常特別的，或許我們從未見過。」他補充：「在我（執教）20年裏，可以輕易說出今個獎盃是我生涯裏最特別的。今晚我非常自豪，我為所有參與的人，包括球迷、職員、青訓及教練等，都感到自豪。」

由於多員主力稱傷，令昆沙（左四）等一眾利物浦小將獲得更多上陣磨練的機會。（Getty Images）

今場獲正選上陣的干拿巴特利（Conor Bradley）則說：「他（高普）是一個很特別的主帥，我只想享受跟他共事的每一刻，以及為他贏盡所有。」奇勒亦表示；「當他（高普）叫喚我的名字，並準備讓我入替，我覺得不可思議。而且，他讓我充滿信心，他還給我自己發揮，盡展所能。」高普在72分鐘換入奇勒時，對他有說有笑，完全不似是一場決賽，而一眾年輕球員亦沒有怯場，中堅昆沙落場第一腳便是在後防扭過對手推進。

「最瘋狂的是，我們配得上（勝利）！」高普續說：「我們需要生力軍，他們都很有活力，而且年輕，但他們卻表現得十分稱職。他們一直跟我們一起操練，清楚我們要做什麼 。」利物可以慶祝的時間卻不長，因為他們休息兩天後，周三便要於足總盃第5圈主場迎戰修咸頓。