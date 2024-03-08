第9屆全港運動會│逾5000人參加全城躍動活力跑　各奇趣打扮成亮點

第九屆全港運動會（港運會）「賽馬會全城躍動活力跑」日前於沙田城門河畔順利舉行，吸引超過5000人參加。當日賽事分成10公里組和約3公里組，並設有最出位扮相大獎和全場最佳團隊服裝獎，故不少參賽者都別出心裁地打扮，讓觀戰的市民目不暇給。今屆港運會籌備委員會主席容樹恒希望透過今次活力跑向市民推廣恆常運動的信息，並呼籲大眾保持關注4月21日開鑼的區際體育比賽。

攝影：羅國輝、鄭子峰、黃浩謙、蘇煒然



活力跑回歸城門河畔

於2015年首辦的賽馬會全城躍動活力跑旨在普及運動，所以向來都不設排名，除了一般賽跑比賽常見的10公里組別外，更特設約3公里組別，歡迎一家大細齊齊參加。每位參加者都獲贈紀念T恤和禮品，而在限定時間內成功完成賽事的參加者，可另外獲得證書和紀念獎牌。

今屆全城躍動活力跑回歸沙田城門河畔舉行，兩組別均由源禾遊樂場起跑，途經沙燕橋、大涌橋路和翠榕橋等沙田知名地點，而10公里組更會跑入香港體育學院校園和運動場，感受沙田最濃厚的運動氣息。是次賽事同時設有最出位扮相大獎和全場最佳團隊服裝獎，當中以逾4000人參加的約3公里組別最多奇趣打扮，吸引賽道旁觀戰的市民拍照留念。

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兩組別比賽結束後，源禾遊樂場隨即舉辦嘉年華讓巿民參與，活動包括舞台表演、新興運動攤位遊戲、結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲區和拍照打卡區等等，全方位讓市民享受運動的樂趣。

即睇嘉年華精彩活動：

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即睇精彩舞台表演：

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容主席望將熱情帶到港運會區際體育比賽

第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒接受訪問時，樂見今屆活力跑社參加情況踴躍：「特別是10公里組別，開始接受報名後僅半小時已經爆滿！」此外，他亦希望大家可以將這份熱情延續至4月21日開鑼的區際體育比賽之中：「今屆港運會除了傳統的八大項目外，還新增了霹靂舞、運動攀登和滑板等新興運動，大家記得密切關鍵！」

全城躍動參與社區參賽活動

港運會不止競賽運動，同時設有多項社區參賽活動，第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒教授估計，今屆參與活動人數超過90萬人次，料將創下歷屆新高，呼籲市民踴躍參與。「活力動感攝影比賽」鼓勵攝影愛好者拍下第九屆港運會各項活動的精彩鏡頭，捕捉參與者充滿活力動感的時刻，賽事分為學生組及公開組，每組均設冠、亞、季軍各一名和優異獎十名，每名參賽者須在2024年6月21日或之前遞交參賽作品，每人只限提交最多五張參賽作品。

此外，港運會亦以十八區為參賽單位，在全部8個體育比賽項目累積得分最高的一區，會獲頒「第九屆全港運動會總冠軍」獎項。市民即日起可參與投票，選出最支持的體育社區，在網上和經票箱投票得票最多的地區，將分別獲頒「網上我最支持的體育社區」和「票選我最支持的體育社區」獎項。市民同時可以競猜哪個地區奪得「第九屆全港運動會總冠軍」的殊榮。經票箱投遞表格截止日期為2024年5月5日，網上遞交表格截止日期則為2024年5月19日。

為鼓勵市民參與，投票活動設有抽獎，獎品名額共70個，包括超級市場、運動用品及百貨公司現金禮券。

第九屆港運會開幕典禮將會在2024年4月21日（周日）舉行，開票將於4月2日派發。大家一起入場睇比賽，為自己社區的運動員打氣！

有關第九屆港運會活動詳情，可瀏覽港運會專題網頁（www.hongkonggames.hk）。

關於全港運動會（港運會）：

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起每兩年舉辦一屆港運會。港運會是一個以十八區為參賽單位的全港性大型綜合運動會，舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，鼓勵市民積極參與體育運動，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感；同時促進十八區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力。

第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港田徑總會、中國香港羽毛球總會、中國香港籃球總會、中國香港足球總會、中國香港游泳總會、中國香港乒乓總會、中國香港網球總會、中國香港排球總會、中國香港體育舞蹈總會、中國香港攀山及攀登總會、中國香港滾軸運動及滑板總會、中國香港智障人士體育協會及中國香港傷殘人士體育協會。

第九屆港運會的區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日期間舉行，共設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增霹靂舞、滑板及運動攀登三項深受青少年歡迎的「城市運動」作為示範項目。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。