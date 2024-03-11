歐聯全攻略｜阿仙奴迎波圖誓打翻身戰　兵工救主場發奮「圖」強

挾英超8連勝的氣勢，阿仙奴於歐聯16強次回合主場迎擊葡萄牙勁旅波圖，力爭收復首回合落後0：1的失地；「兵工廠」過去3次主場面對波圖都能取勝，兼不失一球，相信今次也不例外。

（球賽編號：FB3150，3月13日凌晨4時開賽，Now TV 643台直播）



阿仙奴在1月7日足總盃不敵利物浦後，休息了10多天，主力的體力與狀態得以調整，近9場取得8勝1負，其中8場英超全勝，而所輸一場，就是在歐聯16強以0：1不敵波圖。其實這一場阿仙奴也佔上風，可是在補時階段被加連奴（Galeno）一腳「世界波」絕殺。

阿仙奴近期氣勢一時無倆，英超豪取8連勝，更合共攻入了33球。（Getty Images）

在巴西出生的加連奴，司職翼鋒，於葡萄牙成名，之前曾效力波圖，及後轉投布拉加，到2022年1月又重返波圖，今季表現大熟大勇，34場入了13球，包括近5場入了5球，絕對是阿仙奴的心腹大患。

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阿仙奴今季於主場作賽，演出有保證，其中3場歐聯主場分組賽更加全勝，故周二迎戰波圖，賽前被睇高一線亦非常合理。然而，他們近年踢歐聯16強，表現總是不似預期，連同今屆16強首回合在內，近5次踢16強賽事，4次先落後，如喜歡扒冷的球迷賽前下注賠率相當好分的波圖勝或波圖贏1：0波膽，就要好好利用派彩快，有賺即收，之後再因應戰局發展進行即場投注。



幸而，阿仙奴近期狀態火熱，聯賽不單豪取8連勝，入球量更是驚人，竟射入了33球，即是平均每場攻入超過4球，其中6場更贏對手兩球或以上，連帶8場的總入球，悉數超過2球。

夏維斯是其中一個近態火熱的阿仙奴鋒將，他近4場聯賽都有斬獲。（Getty Images）

加連奴在首回合射入一記世界波，助波圖小勝阿仙奴。（Getty Images）

雖然阿仙奴近3次作客波圖都鎩羽而歸，但他們在主場出擊的話，卻是3戰全捷，近兩次亦攻入超過3球，共攻入11球而未嘗失守；有往績支持，狀態亦一流，「兵工廠」火力全開下，主場大勝可期。