乒乓球｜33歲韓國老將李尚洙挑戰不可能　4個月內挫三大中國高手

面對高牆，「挑戰」是唯一的選項。

33歲韓國乒乓球老將李尚洙在4個月內先後擊敗中國三大高手，包括去年11月在德國力克樊振東、上月在世界錦標賽險勝馬龍，昨日再於WTT新加坡乒乓球大滿貫首圈淘汰林高遠，比分為局數勝3：1。



李尚洙。（Getty Images）

李尚洙是韓國現役最年長選手，去年甚至未能入選亞運代表隊。但他未因此言棄，4個月內連贏中國三大高手，可說是代表作。

昨日WTT新加坡乒乓球大滿貫，李尚洙在首圈遇上中國的林高遠，發球搶攻成為關鍵時刻的殺手鐧，首局打至「刁時」以13：11先勝。第二局雙方再次打至「刁時」，雖然李以12：14落敗，但他之後連贏兩局11：8及11：9，令林高遠成為國乒唯一首圈下馬的男單球手，馬龍、王楚欽、樊振東、梁靖崑等人同告晉級。

香港隊方面，黃鎮廷首圈以1：3負日本的吉村真晴，杜凱琹在女單首圈以2：3憾負法國球手柏維德，男雙的何鈞傑/林兆恆則晉級次圈。

去年9月的杭州亞運，李尚洙只能當看客為隊友打氣，之後他卻打出驚喜。去年11月的WTT德國乒乓球冠軍賽，他憑「淺發球+深進攻」以局數3：1擊敗世界排名第一的樊振東，職業生涯對戰15次，終於首勝該名對手。

到了今年2月的世界乒乓球團體錦標賽，中國在男團4強遇上韓國，估不到晉級形勢兇險，雖然最終贏場數3：2殺入決賽並最終奪冠，但馬龍面對李尚洙以局數2：3落敗，失掉關鍵的第三場。如今李尚洙再次擊敗中國球手，在巴黎奧運前為國乒敲響警號。