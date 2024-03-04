乒乓球熱話｜水谷隼曝LINE被伊藤美誠封鎖　東奧冠軍組合決裂？

水谷隼與伊藤美誠在東京奧運奪得乒乓球混雙金牌，讓這對日本組合知名度大增，不過隨着前者退役，兩人已甚少一同出現在媒體面前。日前水谷隼出席綜藝節目時，大爆伊藤美誠原來在LINE將他封鎖，追問之下更表示連好友都刪除。



由著名搞笑藝人東野幸治主持的綜藝節目《ワイドナショー》（Wide na Show），周日（3日）提到伊藤美誠在早前的世界乒乓球團體賽中為日本球手給予建議，「伊藤監督」隨即成為X（前稱Twitter）熱議話題。

水谷隼及伊藤美誠在東京奧運奪冠，創下日本乒壇紀錄。（Getty Images）

水谷隼作為嘉賓出席節目，分享與伊藤美誠在東京奧運奪冠時，表現出十足信心：「對面的中國球手正害怕！不用擔心！」他更笑稱被伊藤美誠嚇得自己也害怕了起來。

隨後東野幸治詢問他，今次世界乒乓球團體賽結束後，兩人有沒有通過LINE對話，水谷隼竟曝已被伊藤封鎖：「東京奧運結束後大約4個月我們再有一次見面，然後我將合照發送給他。」

水谷隼在節目中表示已被伊藤美誠封鎖。（X影片截圖）

他表示跟伊藤美誠說「照片發送了哦」後，發現對方一直沒有讀取。之後問她為什麼時，伊藤回答：「因為將你封鎖了。」水谷隼續稱之後有跟伊藤表明，希望她能解除封鎖，但得到的回覆是：「抱歉做不到呢，因為已經將你刪除了。」

水谷隼表示這讓他感覺失望，主持東野幸治「打圓場」表示伊藤美誠視水谷為哥哥，暗示只是害羞才將他封鎖，水谷隨即笑着回覆：「我們關係就是這麼好！」另一著名搞笑藝人也笑稱：「不是因為你在奧運中感到害怕（才封鎖你）嗎？」

小時候的水谷隼跟伊藤美誠已感情要好。（IG@tenisdemesahoy）

雖然水谷隼未有透露為何會被伊藤美誠封鎖及刪掉，不過這宗逸事迅速引爆日本網絡，網民對此反應不一，有人認為水谷很可憐、伊藤有點無禮；也有人認為水谷一定是做過什麼，才導致他被伊藤封鎖。

水谷隼周日晚上再在X發文：「因為同情我，美誠的媽媽將這張照片發給我。真是個可愛的傲嬌女孩，雖然在LINE將我刪除了呢。」（編按：傲嬌為日本網絡流行語，大意為傲慢及嬌氣。）