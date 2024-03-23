23條立法｜港青台北示威　遭反獨群眾反抗議：滾回香港，別亂台灣

《維護國家安全條例》刊憲生效第一天（3月23日），有在台港人於台北西門町發起小型示威行動，結果引起20多名當地群眾反抗議，高呼「滾回香港，別亂台灣」、「自決自殘，港獨必亡」。有反抗議者表示：「你們以為台灣全都支持香港？台灣內部很亂的，也不是所有人都希望台灣獨立。你們香港很外行！」



《維護國家安全條例》刊憲生效第一天（3月23日），有在台港人於台北西門町發起小型示威行動，結果引起20多名當地群眾反抗議。

2019年修例風波期間成立的「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」，後來易名「香港邊城青年」，不時透過社交媒體發表所謂聲援香港的「港獨」言論。該組織今日下午在台北西門町捷運站出口發起「反對香港基本法廿三條立法」集會，拉起「光時」橫額。

不過，活動沒有得到太多台北市民支持，反而惹來20多名群眾的反抗議，批評「港獨」人士禍害台灣。反獨群眾高呼「滾回香港，別亂台灣」、「自決自殘，港獨必亡」。有反抗議者表示：「你們以為台灣很民主，全都支持香港獨立？沒有！台灣內部很亂的，討厭蔡英文的多得是......我們也不是所有人都希望台灣獨立的。你們香港很外行！」另外居民認為，近年多了政見鮮明的香港人移居台灣，「讓這小島變得不太寧靜。」

台灣當局因應香港《基本法》第23條的立法，呼籲台灣人民小心出行，以免無端入罪。不過，其實當地早已設有相當嚴厲的確保境內安全、維護社會安定的法律。