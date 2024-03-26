馬英九二度訪陸　消息人士：「習馬會」概率極高

馬英九將於4月1日赴中國大陸交流，展開11天的兩岸「和平之旅」，今次行程首度排入北京，並將轉赴陝西出席「祭黃帝陵大典」。「習馬會」於2015年11月在新加坡舉行後，是否有機會在北京再度舉行？馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，一別近9年，「希望能再與老朋友碰面」，但尊重北京方面安排。有消息人士認為，今次訪問是大陸主動邀請馬英九到北京，「習馬二會」概率極高。



馬英九辦公室25日上午宣布將二度訪問中國大陸後，國台辦發言人陳斌華隨即發布訊息，稱「歡迎馬英九先生率團來訪，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作。」內地各新聞網站也在第一時間報道推播，許多內地網民留言，「期待馬先生一行尋根交流，緩和兩岸關係」。

2023年4月1日上午，馬英九前往老家祭祖，用長沙話唸祭文，到最後語帶哽咽，唸祭文時，他向祖父提及自己兩次當選「中華民國總統」，八年任內秉持家訓，積極推動兩岸和平發展。（馬英九辦公室提供）

兩岸情勢緊張 馬英九盼化解敵意

馬英九去年3月赴中國大陸訪問，也邀請內地師生到台灣，此次則應陸方邀請，在4月1日至11日赴廣東、陝西與北京訪問，帶領「大九學堂」20名學員至北京大學、中山大學訪問，行程並包括「中華文化」歷史景點與企業、出席祭黃帝陵大典。同行者還包括蕭旭岑、前總統辦公室主任王光慈、前國安會諮詢委員邱坤玄等人。

馬英九去年因政治敏感因素不赴北京，今年行程「升級」，是否有可能「習馬二會」？蕭旭岑坦言，2015年在新加坡舉行的兩岸領導人會晤後，一別近9年，「我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重大陸方面安排。」「當年習馬兩人結束晚宴道別時，習近平向馬英九說『後會有期』」。

習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（台灣總統府供圖）

台媒《中時新聞網》引述熟悉兩岸人士消息，指習近平第三任後，未見任何台灣人士，台灣訪客皆由全國政協主席王滬寧與國台辦主任宋濤出面接見，國民黨副主席夏立言也只見到王滬寧。這次是否可能有「習馬二會」尚未可知，但就算沒有「習馬二會」，馬英九此行對兩岸的融冰效果已經開始。

報道稱，馬英九此趟訪陸原因，因民進黨主席賴清德當選總統後，兩岸情勢緊張，美國總統拜登第一時間公開聲明「不支持台獨」，可見美國也有焦慮。近期廈金水域又多紛擾，迄未解決，兩岸敵意上升，過去「互不否認治權」情形消失，令台灣民眾感到不安。

《聯合早報》報道消息人士說法，認為今次訪問，是大陸主動邀請馬英九到北京，「習馬二會」概率極高。

知情人士表示，兩岸情勢趨緊，民進黨又沒有對話管道，這是一趟和平之旅，也是融冰之旅，不只台灣需要、兩岸需要、全世界也需要，而馬英九願意以執政經驗以及對兩岸和平的使命感，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平。

2024年1月13日，台灣舉行總統大選，民進黨候選人賴清德、蕭美琴獲勝，民進黨連續第三屆執政。（梁鵬威攝）

內地推播 網民肯定交流

在中國大陸方面，包括《新華社》、《人民日報》、央視等權威官媒，25日皆在第一時間推送馬英九訪問的報道，內地網民留言歡迎馬英九二度登陸訪問，「都是華夏子孫，應多走動、多溝通、多交流」，「兩岸青年加強交流很有必要，青年是祖國的未來」，「歡迎馬先生，兩岸一家親」，「對話比對抗好」，「增強兩岸交流合作，推動和平發展」。

對於馬英九訪陸行程，馬英九辦公室25日已向台總統府送件、報備。台灣府方回應，25日上午已收到馬英九的出訪申報，府方尊重馬英九個人行程規劃，後續將洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜，給予必要協助。

同時，陸委會也表示尊重，但強調，面對北京持續對台複合性施壓，卸任元首赴陸，應考量台灣整體社會觀感，並向陸方反映台灣民意、堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場。

執政的民進黨立委希望馬英九不要傳達錯誤信息，不要扯台灣後腿，好好向北京宣示「台灣主權」。在野國民黨立委則認為，兩岸情勢因金門翻船事件更為緊張，馬英九出訪帶來和平契機。