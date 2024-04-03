台灣花蓮地震｜為救愛貓　女教師折返屋企遇餘震　不幸遭樑柱壓死

台灣花蓮外海3日上午7時58分許發生黎克特制規模7.2級強烈地震，鄰近震央的花蓮首當其衝、災情慘重，當地天王星大樓遭強震震倒傾斜，一度傳出多人受困。救援人員稍早尋獲最後一名失聯的康姓女教師，發現她卡在水泥樑柱底下，研判已經死亡。警方初步調查，康女原本在強震發生後已經逃離大樓，但事後為了救貓而重回建築，不料卻再也出不來。



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位於花蓮市軒轅路的天王星大樓今上午遭強震侵襲，整棟大樓瞬間向前傾倒約60度，現場揚起大片沙塵，不少民眾急忙逃難，現場宛若災難電影。在天王星大樓傾斜後，內部傳出有多人受困，場面十分混亂。

稍早現場搜救隊員找到最後一名受困者康姓女住戶，發現她卡在狹窄空間內的一處樑柱下，經呼喚沒有反應，研判沒有生命跡象，已經死亡。

台灣特搜隊前往天王星大樓搜救。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局特種搜救隊隊長簡弘丞稍早說明狀況，「看起來被水泥塊夾住，已經呈現死亡狀況。」簡弘丞表示，已請軍方支援照明車，消防局也有照明車，照明器材已經就定位，待會如果真的有需要夜間救援，照明是無虞的，「還是會搶時間，盡量在天黑前把搜救完成。」

康女是花蓮高級農業職業學校的教師。據悉，地震發生時，康女原本已經離開建物，但約13分鐘後、上午8時11分監視器卻拍到康女徒步從側門走進大樓，據聞是要救出寵物愛貓，不料在進入建物後短短數十秒再度發生坍塌，康女就此失聯，再尋獲時已壓在梁柱下，沒有生命跡象。