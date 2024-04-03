台灣花蓮地震｜為救愛貓　33歲女教師折返屋企遇餘震慘遭樑柱壓死

台灣花蓮外海3日上午7時58分許發生黎克特制規模7.2級強烈地震，鄰近震央的花蓮首當其衝、災情慘重，當地天王星大樓遭強震震倒傾斜，一度傳出多人受困。救援人員稍早尋獲最後一名失聯的33歲康姓女教師，發現她卡在水泥樑柱底下，研判已經死亡。警方初步調查，康女原本在強震發生後已經逃離大樓，但事後為了救貓而重回建築物，不料卻再也出不來。



康女是花蓮高級農業職業學校的教師。（中天新聞）

位於花蓮市軒轅路的天王星大樓今上午遭強震侵襲，整棟大樓瞬間向前傾倒約60度，現場揚起大片沙塵，不少民眾急忙逃難，現場宛若災難電影。在天王星大樓傾斜後，內部傳出有多人受困，場面十分混亂。

稍早現場搜救隊員找到最後一名受困者康姓女住戶，發現她卡在狹窄空間內的一處樑柱下，經呼喚沒有反應，研判沒有生命跡象，已經死亡。

台灣特搜隊前往天王星大樓搜救康女。（花蓮縣消防局提供）

據悉，地震發生時，康女原本已經離開建築物，但約13分鐘後、上午8時11分閉路電視卻拍到康女徒步從側門走進大樓，據聞是要救出寵物愛貓，不料在進入建築物後短短數十秒再度發生坍塌，康女就此遇難。

33歲的康女是花蓮高級農業職業學校的教師，在學校除了執掌學生的心理輔導與諮商，也兼輔導行政。學校一名秘書表示，康老師雖是代理教師，但到校服務2年來認真負責，驟然因意外離世，校內同仁都深感不捨。