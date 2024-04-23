花蓮近20天狂震1168宗！全球地震3D圖曝台灣地震疊成「摩天樓」

花蓮4月3日發生規模黎克特制規模7.2強震迄今20天餘震不斷，截至今（23）日中午12時為止，地震已高達1168宗，23日更發生2宗規模6以上餘震，且餘震頻率突然飆高，根據「Earthquake 3D Live」全球地震3D即時直播圖顯示，台灣餘震已堆疊宛如摩天大樓和另類台北101大樓，堪稱目前全球發生頻率最高的地區。



根據台灣氣象署統計，花蓮7.2強震後餘震不斷，截至今天中午12時，累計已發生1168宗地震，其中規模7以上為4月3日規模7.2主震，規模6到7地震有4宗，兩起發生在4月3日大地震當天，另外2宗為23日發生。

台灣地震頻率疊成摩天樓。（Earthquake 3D Live網站）

另規模5到6地震則已有60宗，規模4到5地震高達362宗，規模3到4地震則搖出741宗。總計整體顯著有感地震為297宗，小區域地震為871宗。此外，22日傍晚5時發生較大規模餘震後迄今中午，地震也已衝200宗大關。

此外，根據「Earthquake 3D Live」全球地震3D即時直播圖顯示，台灣餘震次數已堆疊宛如「台北101大樓」、「摩天大樓」，相較其他國家地震頻率，相對驚人，台灣近期地震頻率為全球最高。

「Earthquake 3D Live」全球地震3D圖清楚可見，由於台灣7天內地震發生密集，疊加宛如「摩天樓」畫面與其他國家呈現明顯對比。（Earthquake 3D Live網站）

氣象署地震測報中心23日也召集多位地震專家學者於氣象署召開會議，研討上月3日花蓮地震相關情形以及國家級警報發布檢討。