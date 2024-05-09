美「哈爾西」號導彈驅逐艦駛經台海　台軍：支持美軍維和台海

美國海軍勃克級導向導彈驅逐艦「哈爾西」號8日通過台灣海峽，台灣副防長徐衍璞表示，台軍全程掌握美艦通過台灣海峽，狀況正常，台灣軍方對於有利於區域和平穩定的各項行動，都給予支持。



美國海軍8日表示，第七艦隊所屬勃克級導向導彈驅逐艦「哈爾西」號（USS Halsey DDG 97）例行性通過台灣海峽，海西艦航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該艦通過的水道不屬於任何沿岸國家領海。

台灣立法院外交及國防委員會9日審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案。台灣副防長徐衍璞會前答覆媒體提問美軍是否選在台灣候任總統賴清德5月20日就職前通過台灣海峽一事指出，應該不是時機點的問題，強調美方已說明，這就是例行自由航行的一部份。

美軍勃克級導向導彈驅逐艦「哈爾西」號DDG-97 Halsey）。（資料圖片）

至於前任美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）日前談及解放軍在賴清德就職前後對台灣及金馬地區可能的侵擾行為，徐衍璞表示，台灣軍方對台海周邊各項情勢，都能運用各項情監偵手段即時掌握，也會適時公布，如有特殊狀況，則採取相關預警。「目前來講，台海周邊情勢穩定正常。」