梵蒂岡擬在中國大陸設辦事處　台稱密切注此中梵互動

俄衛網5月22日引述路透社報道，梵蒂岡教廷國務樞機卿帕洛林（Pietro Parolin）5月21日表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是梵蒂岡與北京外交關係的重大升級。



台外交部門稱，「我們密切關注梵中交往，並持續推動同教廷合作」。

部門稱，5月參加梵蒂岡氣候危機會議的台灣代表團會見教宗，此舉展現台灣與梵蒂岡深厚友誼

部門稱，當局瞭解教廷希望促進中國天主教徒的信仰自由和權利。

部門稱，據部門了解，梵蒂岡已多次公開表示願意派代表到中國大陸。

圖為2024年3月16日，教宗方濟各在羅馬Bambino Gesu兒童醫院，與院舍的孩子見面。（Reuters）

梵蒂岡教廷國務樞機卿帕洛林說：「我們長期以來一直希望能夠在中國擁有穩定的存在。」他補充說，梵蒂岡可能會為此考慮新的外交方案。

梵蒂岡2023年獲准在越南派駐教廷代表，越南是另一個與梵蒂岡沒有外交關係的國家。帕羅林建議駐中國代表可採用不同的頭銜。

他說：「（代表）形式可以不同，我們不要只拘泥於一種方式。」

他表示，梵蒂岡承認中方認可的中國主教理事會一事也被列入討論議程，而且「正在進行中」。

帕羅林在梵蒂岡主辦的中國天主教會會議上發表講話，這次會議為雙方高層會談提供了一個罕見平台。