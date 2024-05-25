今年一號颱風「艾雲尼」今晚8時生成　料將在菲律賓90度直角過彎

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓目前位在菲律賓上空，台灣氣象署預判，該熱帶性低氣壓最快將於25日晚間20時成為今年首颱「艾雲尼」，以輕度颱風發展機率較高，未來2至3天會往北到東北方向轉向。



根據中央氣象台5月25日預報，菲律賓附近熱帶低壓的中心25日上午8點鐘位於菲律賓馬尼拉東南方大約495公里的菲律賓群島中部，就是北緯11.9度、東經124.6度，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1002百帕。低壓中心預計將以每小時15-20公裡的速度向西北方向移動，強度緩慢增強，26-27日將在菲律賓呂宋島東部海面逐漸轉向東北方向移動。

今年第一號颱風「艾雲尼」最快25日晚間20時生成，對台灣及中國大陸陸地沒有太大影響。（台灣氣象署）

台灣氣象署則表示，因為準「艾雲尼」目前結構還不是非常大，預估不會影響鋒面結構，牽動西南風機率較低，台灣下周天氣仍是鋒面水氣影響天氣為主。

另據「廣東天氣」介紹，位於西太平洋的熱帶低外圍雲系（東南風）影響到了粵東，與西南氣流形成輻合，給粵東沿海帶來了強對流天氣。該熱帶低壓雖對廣東無直接影響，但其移動路徑將給本輪強降雨的落區和發展節奏帶來更多不確定性，需保持關注。預計5月26至28日，廣東全省將有一次大雨到暴雨局部大暴雨過程。