星宇航空香港—台北航線今開賣　7月16日起每日兩班｜港台航線大戰

台灣星宇航空宣布，香港—台北航線將於7月16日開航，並於今（27）日正式開賣，開航後將每日兩班以全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊執飛。



香港往返台北航線曾是全世界最繁忙航線之一，不過一場疫情，讓港台航線載客率下滑，雖然去年仍奪下全球最忙碌的國際航線第三名，但仍不及疫情前榮景。但多家航空公司看好港台航線未來前景，如星宇航空和台灣虎航，今年都拿下香港航權，進入市場競逐。

全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，每日兩班從台北直飛香港。（星宇航空）

星宇航空27日指出，香港—台北航線於今日正式開賣，以全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，現階段暫定每日兩班航班來回香港、台北，由香港飛台北可選10:55am或7:45pm出發並於7月16日正式開航。

且為了慶祝香港開航，星宇航空也宣布，推出星宇航空COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港—台北商務艙來回機票只要40000哩、豪華經濟艙20000哩、經濟艙僅15000哩即可兌換。

星宇航空自 7 月 16 日起每日兩班往返香港—台北。（星宇航空）

此外，星宇航空推出特別旅行企劃—Travel To Hong Kong With STARLUX暢玩「星」香港，慶祝香港—台北航線開航，透過創作者、藝人、部落客等不同主題視角，暢玩香港。首部曲由星宇航空玩港大使- Riko席惟倫帶來「輕奢之旅」，開箱香港唯一半島酒店直升機巡禮、品嚐米其林摘星餐廳，入住太古城東隅酒店欣賞最美的維港日落海景，以時尚名模之姿穿越港島的大街小巷。

星宇航空旗下的飛機主要為空中巴士，並一直積極添購新飛機，包括全新A350機型、A330neo及A321neo，2024年更宣佈會增加3架A350-900、4架A350-1000及3架A330neo，有網民直言因為這一點，「票價高一點我也要搭新飛機」。

同時，有別於其他航司，星宇航空提供全航線免費Wi-Fi服務「Galactic Wi-Fi」服務，頭等艙及商務艙旅客可享有全程免費無線上網服務，而豪華經濟艙及經濟艙旅客可享全程免費傳送文字訊息。由於大部份航空公司都不會向經濟艙旅客提供免費上網，相信這個服務對吸引民眾訂票搭乘絕對有加分。