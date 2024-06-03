基隆潮境公園山崩　2港女與死神擦身而過　回不了市區超心急

台灣基隆市中正區北寧路潮境公園路口在今日（3日）下午2點多發生大面積土石崩落，多輛汽車被困在山崩現場。目前至少有兩人受傷，消防人員正全力搜救中。



台媒報道，其中2名赴台旅遊的港籍女遊客更與死神擦身而過，她們表示該事故處本來是打卡計劃的一環，所幸當時有人告知才沒去。



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台媒《中天新聞網》3日傍晚報道指，2名港籍女遊客表示，本來她們計劃去該事故處打卡拍照，未料卻突發山崩，而由於事發時已經走去他處很遠，所以也絲毫沒聽到山崩的聲音，幸好後來有人告知事故才沒有過去。

2名港籍女遊客受訪時表示，雖然現在準備回市區，但由於交通受阻，等不到公車，令她們感到不知所措。

2名赴台旅遊的港籍女遊客表示，該事故處本來是打卡計劃的一環，所幸當時有人告知才沒去。（影片截圖）

台媒報道指，從潮境公園監視器畫面顯示，山崩發生於下午2點28分左右，潮境公園入口處平浪橋旁的山坡發生大量土石崩塌。當地消防局表示，事發當時有多輛汽車被困土石之中，情況十分危急。

根據1名僥倖逃生的司機稱，他當時駕車行經事故路段，整片山壁突然崩落，大量土石瞬間淹沒道路，落石比車還大，完全來不及閃避，不清楚後方是否還有車，但「前方有車，我知道，前面有」。幸運的是，該名司機只受到輕傷，雖然衣服上血跡斑斑，但意識清楚，沒有生命危險，已被送往醫院治療。