六四｜台朝野發聲　賴清德：真正令人尊敬的國家是可讓民大聲說話

今日（4日）是六四事件35周年，台灣總統賴清德表示，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話。紀念六四，不只是為了六四，更因爲全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念，那就是「唯有民主自由，才能真正保護人民」。



賴清德在Facebook發文表示，35年前的今天，全世界都屏息看著天安門，那時候，民主化浪潮席捲全球，亞洲各地的青年學子們同樣站出來，追求民主自由、呼籲國家改變。在前人篳路藍縷、民主前輩犧牲奉獻之下，台灣從威權體制邁向民主化。年輕人們繼承民主的火炬，持續深化民主，在這塊土地上，長出野百合、種出野草莓、開出太陽花，並讓青鳥飛揚。

1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦逝世，觸發八九民運。（資料圖片）

他稱，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話。任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代，因為社會的變革往往仰賴多元的意見；青年世代促進國家革新的力量，不該被壓制，而是該受到國家的保護和鼓勵。

他又提到，紀念六四，不只是為了六四，更因爲全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念：唯有民主自由，才能真正保護人民。六四的記憶不會在歷史的洪流中消失，「我們也會持續努力，讓這段歷史記憶能夠長存人心，感動關心中國民主的每一個人。因為這提醒著我們，民主自由得來不易，我們要用民主凝聚共識、以自由回應專制、以勇氣面對威權擴張，更要憑團結面對挑戰」。

他最後強調，未來會繼續團結所有力量，深化台灣的民主，也跟理念相近國家協力互助，一起打造更美好的世界。

1989年6月4日清晨，解放軍完成天安門廣場清場。（資料圖片）

另一方面，國民黨主席朱立倫也透過Facebook指出，當年的中正紀念堂廣場和天安門廣場保持電話連線，剛經歷解除戒嚴的台灣青年學子，為和平爭取自由民主的大陸學生加油打氣。這時，連結兩岸的不再只是歷史、文化和血脈，更是追求自由、民主，和人性尊嚴等普世價值的共同期待。而解放軍開入天安門廣場的那一刻，中正紀念堂廣場透過電話連線，成為兩岸歷史最沉痛的見證人。

他表示，每年都必須紀念六四的理由，正是因為兩岸的命運仍然緊緊相依，正是因為這是中國歷史絕不能被抹去的一頁，正是因為台灣對自由民主的堅持沒有一刻鬆懈。35年前，台灣的青年學子在中正紀念堂廣場前，靜坐陪伴天安門廣場度過漫長的一夜。35年後，透過第三波民主化改革，中華民國向所有仍在追求自由民主的華人證明了台灣有經驗、能力、決心能夠維繫民主體制，而一個穩定的民主與憲政體制，正是對自由最好的保障。

他進一步強調，國民黨永遠與追求自由和民主的所有人站在一起，堅定捍衛中華民國，守護這座華人的民主燈塔，今天對民主自由的持續守護、實踐與改革，正是對當年廣場上追尋自由的學子與人民們最好的紀念。

民眾黨主席柯文哲則表示，一個國家是否進步，取決於它是否能面對歷史難以面對的日子。他憶起幼時對台灣二二八事件的不安，直到事件發生後48年社會開放才能說出口。對此，他呼籲是該平反六四的時候了，「不讓歷史悲劇再發生在後代的子孫身上」。