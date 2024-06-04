台積電董事長交接｜劉德音退休前發豪語：華為不太可能超越台積電

全球晶圓代工龍頭台積電4日舉行2023財年股東大會，台積電董事長劉德音將於股東會後退休，並由現任總裁魏哲家接任。有投資者現場提問台積電如何看待華為在晶圓代工的競爭，劉德音答稱，台積電著重是自己發展的速度夠不夠快，台積電永遠有競爭對手，至於華為會不會超越台積電，本來他想請魏哲家回答，後來就直接說，「不用請總裁回答了，應該不太可能」。



綜合台媒報道，劉德音在去年底已預告將於今年股東會後退休，並在今年1月的法說會發表退休感言。劉德音4日在股東會上表示，過去30年，非常幸運能夠在台積電工作，過去30年是一趟非凡的旅程，「我對台積電的經營團隊給予最高敬意，我相信他們一定能帶領公司走向更高層次，我能帶領他們是我的榮幸。」

台積電新任董事長、總裁魏哲家（左）、美國總統拜登、台積電現任董事長劉德音。（台積電官網）

劉德音表示，台積電今年又將是大大成長的一年，也是在去年基本較低的狀況下，我們看到全球人工智能、伺服器的建置風潮持續升高，人工智能的應用所造成先進半導體的需求，正是台積電技術和製造方面的強項，對未來幾年成長深具信心。

財報顯示，台積電2023年全年，營收為2.16萬億新台幣（約合5213.2億港元），同比減少4.5%，淨利潤為8385億新台幣（約合2023.7億港元），同比下滑17.5%。受整體產能利用率下滑及3納米產能爬坡的影響，台積電毛利率由2022年的59.6%下降至54.4%。

2024年6月4日，台積電董事長劉德音最後一次主持股東常會，顯得相當輕鬆。（翻攝台積電官網）

而最新的2024財年第一季，台積電實現營收5926.4億新台幣（約合1430.3億港元），同比增長16.5%；淨利潤為2254.9億新台幣（約合544.2億港元），同比增長8.9%。其中，一季度台積電最先進的3nm工藝營收佔比為9%、5nm占比升至37%，整個先進製程收入佔比超過50%。

在小股東發言環節，不少投資者提到最近輝達（Nvidia）和超微（AMD）執行長都在台灣，問他看法，劉德音大笑「你是要破壞我們跟客戶的關係嗎」，重申兩家公司跟台積電關係都非常好，會共同成長。同時，劉德音也透露台積電早在2019年就在廠裡大力推展AI，五奈米、三奈米的廠都有靠AI發展。

魏哲家過去曾表示，新冠疫情催生的數字化給半導體產業帶來嶄新的機遇。（路透社）

另有股東投資人提問，台積電目前有無競爭對手，華為算是對手嗎？台積電有沒有被華為追上的可能？劉德音正面回應，台積電非常認真看待每位競爭對手，是不是華為都沒關係，因為永遠都會有競爭對手。

劉德音強調，由於現在台積電在技術上取得領先，最在乎的一點是台積電進步的速度有沒有比對手快。劉德音接著提到，至於會不會被超越，「就不用請CC（總裁魏哲家）回答了，應該不太可能」。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

將接棒董事長的魏哲家會後對外表示，未來首要任務將會盡量往政府關係方面移轉，總裁工作將會移交給夥伴，且會與台積電創辦人張忠謀聊天並學習他的成功經驗。

對於外界相當關心張忠謀是否有給魏哲家任何建議或指示。魏哲家表示，創辦人張忠謀是很傑出的人，我並沒有辦法跟他相比，其次是張忠謀對公司非常關心，「我當然會跟他有聊天，但沒有任何的警告、指示，我會持續跟張創辦人聊天，學習他的經驗及智慧」。