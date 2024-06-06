美批准售台逾3億美元F-16戰機零件設備　拜登政府第14度對台軍售

撰文：許祺安
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美國國防安全合作署5日宣布最新一波對台軍售，總價達3億美元，包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元。國防安全合作署指出，國務院已批准這兩筆軍售案，DSCA今天也通知國會；這是拜登（Joe Biden）政府任內第14度對台軍售。

台媒《中央社》報道，國防安全合作署新聞稿指出，駐美國台北經濟文化代表處請求購買F-16戰機的標準備用和修理零件、組件、消耗品和配件以及美國政府和承包商提供的工程、技術、物流及其他相關服務，預估約2.2億美元。

同時，台灣駐美代表處也請求購買F-16戰機的非標準備用和修理零件、組件、消耗品和配件，以及美國政府和承包商提供的工程、技術、物流及其他相關服務，預估約8000萬美元。

近年以來解放軍機多次越過台海中線，台灣F-16戰機（左）則經常緊急起飛監控伴飛。（資料圖片）

新聞稿指出，國務院批准這兩項採購案，支持台灣持續努力推動軍隊現代化，以維持可靠的防禦能力，將有助台灣維持F-16戰機機隊的作戰準備，改善應對當前及未來威脅的能力。「這兩筆軍售案符合美國的國家、經濟及安全利益，有助改善台灣安全，維持區域政治穩定、軍事力量平衡及經濟進步。這些設備將從美國空軍庫存轉移。」

今次軍售是美國總統拜登2021年上任後的第14度對台軍售。台灣駐美代表處則以聲明感謝美國政府以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾，強化台灣自我防衛能力，並提升台灣及區域和平與穩定。

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